UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon belli oldu

UEFA Avrupa Ligi finalinde Sevilla ve Inter, Köln’de karşı karşıya geldi. İlk yarısı 2-2 biten mücadelede İspanyol temsilcisi Sevilla, karşılaşmadan 3-2’lik galibiyetle ayrılarak Avrupa’nın 2 numaralı kupasını tam 6. kez müzesine götürmeyi başardı.





Koronavirüs pandemisi nedeniyle seyircisiz ve tek maçlı eliminasyon sistemi üzerinden 8'li final olarak Almanya'da oynanan UEFA Avrupa Ligi'nin final karşılaşmasında İspanyol ekibi Sevilla ile İtalyan temsilcisi Inter karşı karşıya geldi.





Mücadeleye etkili başlayan Inter, 4'üncü dakikada penaltı kazandı. Penaltıyı kazanan Romelu Lukaku, 5'inci dakikada topun başına gelerek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.





12'nci ve 33'üncü dakikalarda sahneye çıkan Luuk de Jong, attığı iki kafa golü ile Sevilla'yı öne geçirdi. 35'inci dakikada Diego Godin yeniden skoru eşitlerken, ilk yarı da 2-2'lik eşitlikle sona erdi.





Müsabakanın ikinci yarısında iki takım da kontrollü oyun tercih ederken, dengeyi 74'te Diego Carlos bozdu. Carlos attığı golle takımını öne geçirdi ve kupanın sahibini tayin etti: 3-2.





Sevilla bu zaferle birlikte 6'ncı kez Kupa 2'nin sahibi oldu.