UEFA Avrupa Ligi'ndeki 8 maçta toplam 20 gol vardı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final mücadeleleri başladı. Son 16 turundaki ilk 8 karşılaşma tamamlandı.





Gecenin öne çıkan eşleşmesinde Manchester United ile Milan karşı karşıya geldi. Amad Diallo, 50. dakikada attığı golle Kırmızı Şeytanlar'ı 1-0 öne geçirdi. Gecede son sözü söyleyen Simon Kjaer, 90+2'de kaydettiği golle takımını sevince boğdu: 1-1. Karşılaşma bu skorla sona erdi.





Aynı saatte başlayan diğer maçlarda Villarreal deplasmanda Dinamo Kiev'i 2-0 mağlup ederken, Slavia Prag ile Rangers 1-1 berabere kaldı. Hollanda temsilcisi Ajax ise evinde konuk ettiği Young Boys'u 3-0'lık skorla mağlup ederek büyük bir avantaj yakaladı.





İşte UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda gecenin sonuçları:





Manchester United 1 - 1 Milan





Dinamo Kiev 0 - 2 Villarreal





Ajax 3 - 0 Young Boys





Slavia Prag 1 - 1 Rangers





Olympiakos 1 - 3 Arsenal





Granada 2 - 0 Molde





Tottenham 2 - 0 Dinamo Zagreb





Roma 3 - 0 Shakhtar Donetsk