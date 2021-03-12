Samanyolu Haber /Spor / UEFA Avrupa Ligi'ndeki 8 maçta toplam 20 gol vardı /12 Mart 2021 01:12

UEFA Avrupa Ligi'ndeki 8 maçta toplam 20 gol vardı

UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki ilk 8 karşılaşma tamamlandı. Oynanan müsabakalarda toplam 20 gol atıldı.

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final mücadeleleri başladı. Son 16 turundaki ilk 8 karşılaşma tamamlandı.

Gecenin öne çıkan eşleşmesinde Manchester United ile Milan karşı karşıya geldi. Amad Diallo, 50. dakikada attığı golle Kırmızı Şeytanlar'ı 1-0 öne geçirdi. Gecede son sözü söyleyen Simon Kjaer, 90+2'de kaydettiği golle takımını sevince boğdu: 1-1. Karşılaşma bu skorla sona erdi.

Aynı saatte başlayan diğer maçlarda Villarreal deplasmanda Dinamo Kiev'i 2-0 mağlup ederken, Slavia Prag ile Rangers 1-1 berabere kaldı. Hollanda temsilcisi Ajax ise evinde konuk ettiği Young Boys'u 3-0'lık skorla mağlup ederek büyük bir avantaj yakaladı.

İşte UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda gecenin sonuçları:

Manchester United 1 - 1 Milan

Dinamo Kiev 0 - 2 Villarreal

Ajax 3 - 0 Young Boys

Slavia Prag 1 - 1 Rangers

Olympiakos 1 - 3 Arsenal

Granada 2  -  0 Molde

Tottenham 2   -  0 Dinamo Zagreb

Roma 3 - 0 Shakhtar Donetsk
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