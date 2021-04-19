UEFA başkanından çok sert Avrupa Süper Ligi açıklaması: 'Davet alamayacaklar'









Avrupa’daki dev kulüplerin onayladığı yeni lig için UEFA’dan bekleyen açıklama geldi. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, kapalı liglerde oynayacak oyuncuların Avrupa Şampiyonası'na ve Dünya Kupası'na davet alamayacaklarını açıkladı.





UEFA yaptığı toplantıyla Şampiyonlar Ligi formatını değiştirme kararı aldı.





UEFA, 2024-2025 sezonundan itibaren Şampiyonlar Ligi'ne 36 takımın katılacağını ve maçların lig usulüne göre oynanacağını açıkladı.





Avrupa futbolunda kapalı bir lig olarak kurulan ve Şampiyonlar Ligi’ne katılmayarak organizasyona zarar vereceği belirtilen Avrupa Süper Ligi için UEFA Başkanı Aleksander Ceferin’den açıklama geldi.





Ceferin, bu lige katılan takımlarda forma giyen milli futbolcuların milli takımlarda forma giyemeyeceğini belirtti.





“Bu projenin saçmalığına karşı birlikteyiz” diyen Aleksander Ceferin, şöyle dedi:





“Açgözlülükten başka hiçbir şeyle motive edilmeyen birkaç kulübün, kendi kendilerine hizmet teklifine karşı bir arada durduğumuzu daha fazla vurgulayamazdım. Kapalı ligde oynayan oyuncular, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası’nda forma giyemeyecekler. Milli takımlarına davet alamayacaklar."





Öte yandan "Avrupa Süper Ligi" adıyla yeni yapılanmaya giden 12 kulüpten biri olduğu doğrulanan İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımı Juventus'un Başkanı Andrea Agnelli’nin Avrupa Kulüpler Birliği’nden (ECA) ayrıldığı öğrenildi.





Agnelli, ECA Başkanlığı ve UEFA yönetimindeki görevlerinden de istifa etti.





Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Juventus, Milan ve Inter, ‘Avrupa Süper Ligi’nin' kurulması konusunda anlaştıklarını duyurmuştu.