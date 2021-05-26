Samanyolu Haber /Spor / UEFA, deplasman kuralını kaldırmayı düşünüyor /26 Mayıs 2021 23:49

UEFA, deplasman kuralını kaldırmayı düşünüyor

UEFA’nın, daha fazla deplasman golü atan takımın avantaj sağladığı ‘Deplasman Golü Kuralı’nı kaldırmak için çalışma yaptığı belirtildi.

SHABER3.COM

İlk kez 1965 yılında uygulanmaya başlanan deplasman golü kuralının kaldırılmasının planlandığı ifade edildi. The Times’ta yer alan haberde, cumartesi günü Portekiz’de oynanacak Şampiyonlar Ligi finali öncesinde UEFA’nın cuma günü yapacağı toplantıda kuralın kaldırılma kararını tartışacağı kaydedildi. UEFA Kulüp Komitesi’nin kuralın kaldırılması için resmi adımları toplantı sonrasında atmasının beklendiği ifade edildi.

DEĞİŞİKLİK REDDEDİLDİ

Geçtiğimiz ay bu kararı yine tartışan UEFA, deplasman golü kuralının sadece uzatmalarda geçerli olacağı ya da uzatmalarda uygulanmayacağı bir hibrit model önerisini görüşmüş ancak konunun daha karmaşık hale gelmesinden dolayı değişiklik talebini reddetmişti.

2018 yılında UEFA kuralın iptalini düşünmüş ancak uygulamaya geçirmemişti. Jose Mourinho, Arsene Wenger, Carlo Ancelotti, Diego Simeone ve Thomas Tuchel kuralın iptal edilmesi kararına destek verdiklerini açıklamıştı.

KULÜPLER DİNLENECEK

UEFA’nın iptal kararında net bir konum almadığı, öncelikli olarak kulüp temsilcilerinin dinleneceği kaydedildi. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber UEFA, deplasman kuralını kaldırmayı düşünüyor Sonraki Haber >>

Belediye personelinden skandal video

Belediye personelinden skandal video

Süleyman Soylu’dan bir soruya iki farklı cevap

Süleyman Soylu’dan bir soruya iki farklı cevap

Halil Falyalı'nın küçük oğlunun otomobil koleksiyonu dudak uçuklattı

Halil Falyalı'nın küçük oğlunun otomobil koleksiyonu dudak uçuklattı

17-25 efsanesi Binali Yıldırım uyarlamasıyla döndü

17-25 efsanesi Binali Yıldırım uyarlamasıyla döndü

Cezaevinde yazdığı şiir: Kendi sessinden

Cezaevinde yazdığı şiir: Kendi sessinden

Kutlu Adalı ve Uğur Mumcu Cinayetleri

Kutlu Adalı ve Uğur Mumcu Cinayetleri

Yeni uyuşturucu güzergahını anlattı

Yeni uyuşturucu güzergahını anlattı

Sedat Peker'den 7. video

Sedat Peker'den 7. video

Filmleri aratmayan hırsız-polis kovalamacası

Filmleri aratmayan hırsız-polis kovalamacası

Dikkat çeken Beştepe iddiası: Ağar ve Perinçek'in ofisi var

Dikkat çeken Beştepe iddiası: Ağar ve Perinçek'in ofisi var
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:01:57