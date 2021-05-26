UEFA, deplasman kuralını kaldırmayı düşünüyor

İlk kez 1965 yılında uygulanmaya başlanan deplasman golü kuralının kaldırılmasının planlandığı ifade edildi. The Times’ta yer alan haberde, cumartesi günü Portekiz’de oynanacak Şampiyonlar Ligi finali öncesinde UEFA’nın cuma günü yapacağı toplantıda kuralın kaldırılma kararını tartışacağı kaydedildi. UEFA Kulüp Komitesi’nin kuralın kaldırılması için resmi adımları toplantı sonrasında atmasının beklendiği ifade edildi.







DEĞİŞİKLİK REDDEDİLDİ





Geçtiğimiz ay bu kararı yine tartışan UEFA, deplasman golü kuralının sadece uzatmalarda geçerli olacağı ya da uzatmalarda uygulanmayacağı bir hibrit model önerisini görüşmüş ancak konunun daha karmaşık hale gelmesinden dolayı değişiklik talebini reddetmişti.





2018 yılında UEFA kuralın iptalini düşünmüş ancak uygulamaya geçirmemişti. Jose Mourinho, Arsene Wenger, Carlo Ancelotti, Diego Simeone ve Thomas Tuchel kuralın iptal edilmesi kararına destek verdiklerini açıklamıştı.





KULÜPLER DİNLENECEK





UEFA’nın iptal kararında net bir konum almadığı, öncelikli olarak kulüp temsilcilerinin dinleneceği kaydedildi.