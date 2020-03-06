Samanyolu Haber /Spor / UEFA, EURO 2020 için Koronavirüs kararını verdi /06 Mart 2020 00:00

UEFA, EURO 2020 için Koronavirüs kararını verdi

Dünyanın birçok bölgesinde etkili olan Koronavirüs futbolu da vurmuş ve bazı maçlar ertelenirken bazıları da seyircisiz oynanmıştı. Bu şartlar altında EURO 2020'nin de ertelenebileceği konuşulurken UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'den konuyla ilgili bir açıklama geldi.

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UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, UEFA olarak koronavirüs sorununu ciddiye aldıklarını ancak mevcut durumun 12 Haziran-12 Temmuz tarihlerinde 12 ülkenin ev sahipliğinde düzenlenecek EURO 2020 için tehdit oluşturmadığını belirtti.

İngiltere basınına açıklamalarda bulunan Caferin, yaşananları paniğe kapılmadan soğukkanlı bir şekilde ifade ederken, "Koronavirüs üstesinden gelmemiz gereken bir konu. Ben iyimserim. Durumun EURO 2020 başlamadan kontrol altına alınacağını düşünüyorum. Bu yüzden endişeli değilim. Şu an her şey kontrolümüz altında" dedi.

Ev sahibi ülke sayısının azaltılması veya maçların seyircisiz oynanması gibi ihtimallerin olup olmadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Caferin, "Bunları düşünmek bile istemiyorum. Her şeyin planlandığı gibi gideceğine eminim" cevabını verdi.

EURO 2020, 12 Haziran'da Türkiye ile İtalya arasında Roma'da oynanacak maçla başlayacak.
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