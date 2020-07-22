UEFA Fenerbahçe'ye 2 milyon Euro ceza kesti

UEFA (Avrupa Futbol Federasyonları Birliği), Finansal Fair Play (FFP) kurallarına uymadığı gerekçesiyle Fenerbahçe’ye Avrupa kupaları gelirlerinden kesilmek üzere 2 milyon Euro para cezası verildiğini açıkladı.







UEFA’dan yapılan açıklamada, 2016’da imzaladığı FFP anlaşmasının kurallarını ihlal eden Fenerbahçe’nin 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında Avrupa kupalarından elde edeceği olası gelirlerden 2 milyon Euro kesintiye gidileceği belirtildi.





Öte yandan UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu Yargı Komisyonu tarafından verilen karara ilişkin, Fenerbahçe’nin borçlarını 15 Ekim 2019’a kadar yeniden yapılandıramaması nedeniyle para cezasının 1 milyon Euro’ya düşme ihtimalinin gerçekleşmediği ifade edildi.