Samanyolu Haber /Spor / UEFA kararını verdi: Avrupa kupalarından 2 yıl men... /14 Şubat 2020 22:42

UEFA kararını verdi: Avrupa kupalarından 2 yıl men...

UEFA'nın, kurallara uymadığı gerekçesiyle Manchester City'ye 2 yıl boyunca Avrupa kupalarından men cezası verdiği ifade edildi.

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UEFA, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin Finansal Fair Play (FFP) kurallarına uymadığı gerekçesiyle 2 yıl boyunca Avrupa kupalarından men edildiğini ve kulübün 30 milyon Euro'luk para cezasına çarptırıldığını açıkladı.

UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, FFP'ye uymayan Manchester ekibinin 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında Avrupa kupalarında yer alamayacağı kaydedildi.

Öte yandan, Manchester City'nin Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) itiraz etme hakkı bulunuyor.
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