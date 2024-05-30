UEFA Konferans Ligi'nde şampiyon Olympiakos

Mücadelenin 90 dakikası berabere sona erdi. 116. dakikada El Kaabi'nin attığı golle Olympiakos kupayı kazanan taraf oldu.





Daha önce ülkemizde Hatayspor formasını terleten El Kaabi, Avrupa Konferans Ligi'ne damga vurdu. Forvet oyuncusu 9 maçta 11 gol atarak şampiyonlukta aslan payına sahip oldu.





UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinde Olympiakos ile Fiorentina, Atina'da karşılaştı.Fiorentina, geçtiğimiz sezon West Ham United'a kaybettikten sonra üst üste ikinci Konferans Ligi finalinden de eli boş döndü.Diğer taraftan Olympiakos tarihinde ilk kez Avrupa kupası kazandı.