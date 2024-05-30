Samanyolu Haber /Spor / UEFA Konferans Ligi'nde şampiyon Olympiakos /30 Mayıs 2024 08:26

UEFA Konferans Ligi'nde şampiyon Olympiakos

UEFA Konferans Ligi finalinde Fiorentina'yı, uzatma dakikalarında attığı golle yenen Olympiakos, tarihinde ilk kez Avrupa kupası kazanma başarısı gösterdi.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinde Olympiakos ile Fiorentina, Atina'da karşılaştı.

Mücadelenin 90 dakikası berabere sona erdi. 116. dakikada El Kaabi'nin attığı golle Olympiakos kupayı kazanan taraf oldu.

EL KAABİ DAMGASI

Daha önce ülkemizde Hatayspor formasını terleten El Kaabi, Avrupa Konferans Ligi'ne damga vurdu. Forvet oyuncusu 9 maçta 11 gol atarak şampiyonlukta aslan payına sahip oldu.

FIORENTINA İKİNCİ FİNALİNDEN DE ELİ BOŞ DÖNDÜ

Fiorentina, geçtiğimiz sezon West Ham United'a kaybettikten sonra üst üste ikinci Konferans Ligi finalinden de eli boş döndü.

Diğer taraftan Olympiakos tarihinde ilk kez Avrupa kupası kazandı.
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