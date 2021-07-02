Samanyolu Haber /Gündem / UEFA, Şampiyonlar Ligi finalini Türkiye'ye vermedi /02 Temmuz 2021 15:13

UEFA, Şampiyonlar Ligi finalini Türkiye'ye vermedi

Şampiyonlar Ligi finalinin 28 Mayıs 2022'de Saint Petersburg Stadı'nda oynanacağı açıklandı.

SHABER3.COM

Önce 2020 ve ardından bu yıl İstanbul’da oynanması planlanan final, Covid-19 salgını nedeniyle gerçekleştirilemedi. 

UEFA, Şampiyonlar Ligi 2021-22 sezonu finalinin 28 Mayıs 2022'de St. Petersburg'da oynanacağını açıkladı.

2021-22 sezonunda Şampiyonlar Ligi grup maçları, 14-15 Eylül tarihlerinde başlayacak. Final ise, 28 Mayıs 2022'de Saint Petersburg Stadyumu'nda oynanacak.

Temsilcimiz Beşiktaş 'ın doğrudan gruplarda mücadele edeceği, Galatasaray 'ın ise PSV ile ön eleme oynayacağı Devler Ligi'nde maç programı şu şekilde:

Grup maçları

İlk hafta: 14/15 Eylül 2021

Son hafta: 7/8 Aralık 2021

Son 16 turu

İlk maçlar: 15/16 - 22/23 Şubat 2022

Rövanşlar: 8/9 - 15/16 Mart 2022

Çeyrek final

İlk maçlar: 5/6 Nisan

Rövanşlar: 12/13 Nisan
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber UEFA, Şampiyonlar Ligi finalini Türkiye'ye vermedi Sonraki Haber >>

Erdoğan'ın yakını Yahya Birinci gözaltına alındı

Erdoğan'ın yakını Yahya Birinci gözaltına alındı

Yandaş trol baltayı fena taşa vurdu!

Yandaş trol baltayı fena taşa vurdu!

Çin'in uzay aracı da Mars'a indi

Çin'in uzay aracı da Mars'a indi

Koşulsuz Adalet Hareketi AİHM önünde yeniden nöbete başlıyor

Koşulsuz Adalet Hareketi AİHM önünde yeniden nöbete başlıyor

Şanlıurfa’da dehşet anları kamerada: 7 kişiyi vurup ezmeye çalıştı

Şanlıurfa’da dehşet anları kamerada: 7 kişiyi vurup ezmeye çalıştı

Eylem takip eden AFP muhabirine ters kelepçeyle gözaltı

Eylem takip eden AFP muhabirine ters kelepçeyle gözaltı

Türkiye'de gazetecilerin %70'i devletle çalışır

Türkiye'de gazetecilerin %70'i devletle çalışır

Erdoğan SBK’nın getirdiği paraları hiç geri çevirmemiş

Erdoğan SBK’nın getirdiği paraları hiç geri çevirmemiş

Sosyal medyanın gündemine oturdu

Sosyal medyanın gündemine oturdu

Binanın çökme anı kameralara yansıdı

Binanın çökme anı kameralara yansıdı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:35:10