UEFA, Şampiyonlar Ligi finalini Türkiye'ye vermedi

Önce 2020 ve ardından bu yıl İstanbul’da oynanması planlanan final, Covid-19 salgını nedeniyle gerçekleştirilemedi.







UEFA, Şampiyonlar Ligi 2021-22 sezonu finalinin 28 Mayıs 2022'de St. Petersburg'da oynanacağını açıkladı.





2021-22 sezonunda Şampiyonlar Ligi grup maçları, 14-15 Eylül tarihlerinde başlayacak. Final ise, 28 Mayıs 2022'de Saint Petersburg Stadyumu'nda oynanacak.





Temsilcimiz Beşiktaş 'ın doğrudan gruplarda mücadele edeceği, Galatasaray 'ın ise PSV ile ön eleme oynayacağı Devler Ligi'nde maç programı şu şekilde:





Grup maçları





İlk hafta: 14/15 Eylül 2021





Son hafta: 7/8 Aralık 2021





Son 16 turu





İlk maçlar: 15/16 - 22/23 Şubat 2022





Rövanşlar: 8/9 - 15/16 Mart 2022





Çeyrek final





İlk maçlar: 5/6 Nisan





Rövanşlar: 12/13 Nisan