UEFA, Şampiyonlar Ligi için 'İstanbul' kararını açıkladı

UEFA, corona virüsü nedeniyle ertelenen karşılaşmaları ve organizasyonlarla ilgili kararını, yapılan yönetim kurulu toplantısı sonrasında açıkladı. Video konferans yoluyla yapılan toplantıda Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nde takvimin yanı sıra finallerin oynanacağı şehirler de değişti! Şampiyonlar Ligi finali İstanbul’dan alınıp Portekiz’in başkenti Lizbon’a verildi.







ŞAMPİYONLAR LİGİ FORMATI





UEFA Başkanı Aleksander Ceferin önderliğindeki yönetim kurulu, Şampiyonlar Ligi’ndeki kalan maçların 12-23 Ağustos tarihleri arasında Lizbon’da oynanmasına karar verdi. Çeyrek final ve yarı final maçlarında rövanş olmayacak, tur atlayan takımlar tek maçta belli olacak.





Şampyonlar Ligi‘nde ilk maçları oynanan Son 16 karşılaşmalarının rövanş mücadeleleri ise 7-8 Ağustos‘ta oynanacak. Çeyrek Finaller 12-13-14-15 Ağustos‘ta, Yarı Finaller 18-19 Ağustos‘ta ve final ise 23 Ağustos Pazar günü oynanacak.





Şampiyonlar Ligi’nde gelecek sezon grup maçları da normal takvimin 1 ay sonrasında ertelendi. Grup maçları 20 Ekim’de başlayacak.





UEFA AVRUPA LİGİ





UEFA Avrupa Ligi‘nde çeyrek final, yarı final ve final maçları Almanya’da dört farklı statta (Köln, Duisburg, Düsseldorf ve Gelsenkirchen), 10-21 Ağustos tarihleri arasında oynanacak. Avrupa Ligi’nde temsilcimiz Medipol Başakşehir, Son 16 Turu’nun ilk maçında Kopenhag’ı 1-0 mağlup etmişti.





UEFA Avrupa Ligi’nde Son 16 maçları 5-6 Ağustos‘ta oynanacak. Çeyrek Finaller 10-11 Ağustos‘ta, Yarı Finaller 16-17 Ağustos‘ta ve final ise 21 Ağustos Cuma günü oynanacak.





EURO 2020, 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihleri arasında oynanacak. EURO 2020’ye katılacak son takımları belirleyecek olan play-off maçları ise 8 Ekim ve 12 Kasım tarihlerinde oynanacak. UEFA Süper Kupası ise 24 Eylül’de Budapeşte’de oynanacak.





2021 ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ İSTANBUL’DA





Türkiye Futbol Federasyonu ile yaptığı görüşmede “onay” aldıktan sonra harekete geçen UEFA, 2021’de Rusya’nın St. Petersburg şehrinde oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finalini de Türkiye’ye verdi ve bu final maçı da seyircili olarak Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.





Önümüzdeki 5 yıl boyunca Şampiyonlar Ligi final maçlarına ev sahipliği yapacak şehirler şöyle; 2020 – Lizbon, 2021 – İstanbul, 2022 – St Petersburg, 2023 – Münih ve 2024 – Londra.





Önümüzdeki 5 yıl boyunca UEFA Avrupa Ligi final maçlarına ev sahipliği yapacak şehirler şöyle; 2020 – Köln, 2021 – Gdansk, 2022 – Sevilla ve 2023 – Budapeşte.