UEFA sıralamasında en başarılı Türk takımı Beşiktaş oldu

UEFA tarafından Avrupa kulüplerinin kulüpler sıralamasında yeni güncelleme yayınlandı.Zirve Bayern Münih tarafından Real Madrid'i geçerek ele geçirilirken ilk beşte üç İspanyol takımı yer aldı.





Türkiye takımlarına göz atıldığında ise Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek olan takımlardan Beşiktaş'ın en üst sırada olduğu görüldü.





Sıralamada ilk 10 ve Türkiye takımlarının konumu:





1. Bayern Münih - 134.000





2. Real Madrid - 134.000





3. Barcelona - 128.000





4. Atletico - 127.000





5. Juventus - 117.000





6. Manchester City - 116.000





7. Paris Saint-Germain - 113.000





8. Sevilla - 100.000





9. Manchester United - 100.000





10. Liverpool - 99.000





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28. Beşiktaş - 54.000





52. Fenerbahçe - 31.500





64. Galatasaray - 23.500





71. Başakşehir - 21.500





170. Trabzonspor - 4.000