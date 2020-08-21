Samanyolu Haber /Spor / UEFA sıralamasında en başarılı Türk takımı Beşiktaş oldu /21 Ağustos 2020 21:27

UEFA sıralamasında en başarılı Türk takımı Beşiktaş oldu

UEFA'nın güncellenen kulüpler sıralamasında zirveyi Bayern Münih devralırken, en başarılı Türkiye takımı ise Beşiktaş oldu.

SHABER3.COM

UEFA tarafından Avrupa kulüplerinin kulüpler sıralamasında yeni güncelleme yayınlandı.Zirve Bayern Münih tarafından Real Madrid'i geçerek ele geçirilirken ilk beşte üç İspanyol takımı yer aldı.

Türkiye takımlarına göz atıldığında ise Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek olan takımlardan Beşiktaş'ın en üst sırada olduğu görüldü.

Sıralamada ilk 10 ve Türkiye takımlarının konumu:

1. Bayern Münih - 134.000

2. Real Madrid - 134.000

3. Barcelona - 128.000

4. Atletico - 127.000

5. Juventus - 117.000

6. Manchester City - 116.000

7. Paris Saint-Germain - 113.000

8. Sevilla - 100.000

9. Manchester United - 100.000

10. Liverpool - 99.000

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28. Beşiktaş - 54.000

52. Fenerbahçe - 31.500

64. Galatasaray - 23.500

71. Başakşehir - 21.500

170. Trabzonspor - 4.000
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