Samanyolu Haber /Spor / UEFA Süper Kupa maçı seyircili oynanacak /25 Ağustos 2020 19:46

UEFA Süper Kupa maçı seyircili oynanacak

UEFA, 24 Eylül'de Budapeşte'de Bayern Münih ile FC Sevilla arasında oynanacak Süper Kupa maçına, stadyumun yüzde 30'unu dolduracak kadar seyirci alınacağını duyurdu.

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Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), 24 Eylül'de Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de oynanacak olan Süper Kupa müsabakasına, stadyumun yüzde 30'unu dolduracak şekilde seyirci alınacağını duyurdu. Böylece Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Almanya'nın Bayern Münih takımıyla, Avrupa Ligi kupasını kaldıran İspanya'nın FC Sevilla takımları arasındaki maçı, 20 bin kadar seyirci tribünlerden izleyebilecek.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, "Futbolun zor zamanlarda seyircisiz de olsa devam edebilmesi önemliydi, ancak maçlar karakterini kaybetti. Süper Kupa mücadelesini seyircilerin stadyuma dönmesine olanak sağlayacak bir pilot proje olarak görüyoruz. Macaristan Futbol Federasyonu yetkililerle yakın temas halindeyiz." ifadelerini kullanarak, insan sağlığının tehlikeye atılmaması için her türlü önlemin alınacağını belirtti. 

Süper Kupa dışındaki diğer UEFA organizasyonları ise, seyircisiz gerçekleştirilmeye devam edecek. UEFA, salgının izleyeceği seyiri gözlemleyip, gerektiği durumlarda alınan kararları kısa vadeli değiştirebilmeyi planlıyor.
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