Samanyolu Haber /Spor / UEFA Süper Kupa maçını Rusya’dan aldı /27 Ocak 2023 13:23

UEFA Süper Kupa maçını Rusya’dan aldı

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği, 2023 UEFA Süper Kupa maçının oynanacağı stadı Kazan yerine Atina olarak değiştirdi.

SHABER3.COM

6 Ağustos 2023’te Rusya Federasyonu Kazan şehrinde oynanacağı duyurulan UEFA Süper Kupa maçının yeri Atina olarak değiştirildi.

Karar, UEFA’nın basın servisi tarafından bildirildi.

Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan’ın başkenti Kazan, 2 Mart 2020'de Amsterdam'daki yönetim kurulu toplantısında UEFA Süper Kupa maçının oynanacağı şehir olarak seçilmişti.

Daha önce UEFA benzer şekilde 2022 Şampiyonlar Ligi finalini St. Petersburg'dan Paris'e taşımıştı.

UEFA ve FIFA'nın Ukrayna'daki olaylar nedeniyle Rus takımlarını ve kulüplerini organizasyonların himayesindeki turnuvalara katılmaktan da men etmişti.
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