UEFA Süper Kupa maçını Rusya’dan aldı

6 Ağustos 2023’te Rusya Federasyonu Kazan şehrinde oynanacağı duyurulan UEFA Süper Kupa maçının yeri Atina olarak değiştirildi.







Karar, UEFA’nın basın servisi tarafından bildirildi.





Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan’ın başkenti Kazan, 2 Mart 2020'de Amsterdam'daki yönetim kurulu toplantısında UEFA Süper Kupa maçının oynanacağı şehir olarak seçilmişti.





Daha önce UEFA benzer şekilde 2022 Şampiyonlar Ligi finalini St. Petersburg'dan Paris'e taşımıştı.





UEFA ve FIFA'nın Ukrayna'daki olaylar nedeniyle Rus takımlarını ve kulüplerini organizasyonların himayesindeki turnuvalara katılmaktan da men etmişti.