UEFA, Süper Kupa maçını seyircili oynatmak istiyor

Corona virüsü pandemisi sürecinde futbolda normalleşme çabaları ve bu yönde çalışmalar devam ederken UEFA flaş bir adım atma kararı aldı. UEFA’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre UEFA, eylül ayında Budapeşte’de oynanacak olan Süper Kupa maçını kısıtlı seyirciyle oynatmayı düşünüyor.







UEFA, 55 üye ile yapılan telekonferansta tribünlere dönüşü konuşurken gelecek ay başlayacak olan Uluslar Ligi’nde maçları seyircili oynatmak için henüz çok erken olduğunun da altı çizildi.





UEFA açıklamasında Uluslar Ligi ile ilgili olarak “Katılımcılar, taraftarların tribünlere geri dönmesine izin vermeden önce, maçtaki herkesin sağlığını garanti altına almak için sıkı hijyen ve sıhhi önlemlerin alınması gerektiğinin altını çizdi” dedi.





Bununla birlikte 24 Eylül’de Şampiyonlar Ligi şampiyonu ve Avrupa Ligi şampiyonunu Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de bir araya getirecek olan maçın dönüş yolunda bir deneme olması açısından kısıtlı sayıda seyirciyle oynanması fikri ön plana çıktı.





Süper Kupa maçı ile nihai kararın gelecek günlerde açıklanması bekleniyor.