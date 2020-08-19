Samanyolu Haber /Spor / UEFA, Süper Kupa maçını seyircili oynatmak istiyor /19 Ağustos 2020 20:00

UEFA, Süper Kupa maçını seyircili oynatmak istiyor

UEFA, 55 üye ülkenin temsilcileriyle yaptığı telekonferanstan sonra bir açıklama yayınladı. Tribüne dönüş yolunda bir deneme olması açısından 24 Eylül'de Budapeşte'de oynanacak olan Süper Kupa maçını kısıtlı seyirici ile oynatmayı düşünen UEFA, eylül ayındaki Uluslar Ligi maçlarının ise seyircisiz oynanacağını duyurdu.

SHABER3.COM

Corona virüsü pandemisi sürecinde futbolda normalleşme çabaları ve bu yönde çalışmalar devam ederken UEFA flaş bir adım atma kararı aldı. UEFA’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre UEFA, eylül ayında Budapeşte’de oynanacak olan Süper Kupa maçını kısıtlı seyirciyle oynatmayı düşünüyor.

UEFA, 55 üye ile yapılan telekonferansta tribünlere dönüşü konuşurken gelecek ay başlayacak olan Uluslar Ligi’nde maçları seyircili oynatmak için henüz çok erken olduğunun da altı çizildi.

UEFA açıklamasında Uluslar Ligi ile ilgili olarak “Katılımcılar, taraftarların tribünlere geri dönmesine izin vermeden önce, maçtaki herkesin sağlığını garanti altına almak için sıkı hijyen ve sıhhi önlemlerin alınması gerektiğinin altını çizdi” dedi.

Bununla birlikte 24 Eylül’de Şampiyonlar Ligi şampiyonu ve Avrupa Ligi şampiyonunu Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de bir araya getirecek olan maçın dönüş yolunda bir deneme olması açısından kısıtlı sayıda seyirciyle oynanması fikri ön plana çıktı.

Süper Kupa maçı ile nihai kararın gelecek günlerde açıklanması bekleniyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber UEFA, Süper Kupa maçını seyircili oynatmak istiyor Sonraki Haber >>

Polis, İmamoğlu'nun afişlerini söktü!

Polis, İmamoğlu'nun afişlerini söktü!

Ailesi korona olan Sharon Stone: Yalan söylüyorlar

Ailesi korona olan Sharon Stone: Yalan söylüyorlar

Polis önce tokat attı, sonra...

Polis önce tokat attı, sonra...

Helikopter ile nefes kesen kurtarma operasyonu

Helikopter ile nefes kesen kurtarma operasyonu

Başına komşusunun kedisi düştü

Başına komşusunun kedisi düştü

Mali'de askeri darbe iddiası

Mali'de askeri darbe iddiası

MotoGP'de büyük kaza

MotoGP'de büyük kaza

Yunanistan'da bir geri itme vakası daha

Yunanistan'da bir geri itme vakası daha

‘Kanlı bir süreç’ demekle neyi kastediyorsunuz

‘Kanlı bir süreç’ demekle neyi kastediyorsunuz

"3 tane dedin yaptım, ne olur bana yardım edin!"
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:13:44