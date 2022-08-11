Samanyolu Haber /Spor / UEFA Süper Kupa'da kazanan belli oldu /11 Ağustos 2022 00:26

UEFA Süper Kupa'da kazanan belli oldu

UEFA Süper Kupa finalinde Real Madrid ile Eintracht Frankfut karşı karşıya geldi.

SHABER3.COM

UEFA Süper Kupa finalinde Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Real Madrid ile UEFA Avrupa ligi Şampiyonu Eintracht Frankfut karşı karşıya geldi.

Kazanan ise 2-0'lık skorla İspanyol temsilcisi oldu.

Real Madrid'in ilk golü 37. dakikada David Alaba'dan geldi.

İlk devre bu sonuçla tamamlandı.

İkinci yarıda ise Real Madrid Benzema ile farkı ikiye çıkardı.

Benzema'nın golü ise 65. dakikada geldi.

Kalan sürede başka gol olmayınca maçı 2-0'lık skorla kazanan Real Madrid, UEFA Süper Kupa'yı müzesine götüren ekip oldu.


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