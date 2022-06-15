UEFA Uluslar Ligi'nde 4. hafta maçları tamamlandı

Almanya-İtalya: 5-2

İngiltere-Macaristan: 0-4

4. Grup:



Hollanda-Galler: 3-2

Polonya-Belçika: 0-1

1. Grup:



Ermenistan-İskoçya: 1-4

Ukrayna-İrlanda Cumhuriyeti: 1-1

3. Grup:



Romanya-Karadağ: 0-3

Bosna Hersek-Finlandiya: 3-2

1. Grup:



Lüksemburg-Faroe Adaları: 2-2

Türkiye-Litvanya: 2-0

1 Grup:



Moldova-Andorra: 2-1

Lihtenştayn-Letonya: 0-2

Türkiye, C ligi 1. grup maçında Litvanya'yı 37. dakikada Kaan Ayhan ve 54. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu'nun golleriyle 2-0 yenerek 4'te 4 yaptı.Gecenin öne çıkan A ligi 3. grup karşılaşmasında Almanya, son Avrupa şampiyonu İtalya'yı 5-2 mağlup etti.Macaristan, aynı grupta gecenin dikkati çeken sonuçlarından birine imza attı. İngiltere'ye konuk olduğu mücadeleyi Roland Sallai'nin 16 ve 70, Zsolt Nagy'nin 80, Daniel Gazdag'ın 89. dakikada bulduğu gollerle 4-0 kazanan Macaristan, grupta liderliğe yerleşti.Beşinci hafta maçlarının 22-24 Eylül'de oynanacağı ligde alınan sonuçlar şöyle: