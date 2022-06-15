Samanyolu Haber /Spor / UEFA Uluslar Ligi'nde 4. hafta maçları tamamlandı /15 Haziran 2022 08:08

UEFA Uluslar Ligi'nde 4. hafta maçları tamamlandı

UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun 4. haftasında A, B, C ve D liglerinde 12 maç oynandı.

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Türkiye, C ligi 1. grup maçında Litvanya'yı 37. dakikada Kaan Ayhan ve 54. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu'nun golleriyle 2-0 yenerek 4'te 4 yaptı.

Gecenin öne çıkan A ligi 3. grup karşılaşmasında Almanya, son Avrupa şampiyonu İtalya'yı 5-2 mağlup etti.

Macaristan, aynı grupta gecenin dikkati çeken sonuçlarından birine imza attı. İngiltere'ye konuk olduğu mücadeleyi Roland Sallai'nin 16 ve 70, Zsolt Nagy'nin 80, Daniel Gazdag'ın 89. dakikada bulduğu gollerle 4-0 kazanan Macaristan, grupta liderliğe yerleşti.

Beşinci hafta maçlarının 22-24 Eylül'de oynanacağı ligde alınan sonuçlar şöyle:

A Ligi

3. Grup:
  • Almanya-İtalya: 5-2
  • İngiltere-Macaristan: 0-4

4. Grup:
  • Hollanda-Galler: 3-2
  • Polonya-Belçika: 0-1

B Ligi

1. Grup:
  • Ermenistan-İskoçya: 1-4
  • Ukrayna-İrlanda Cumhuriyeti: 1-1

3. Grup:
  • Romanya-Karadağ: 0-3
  • Bosna Hersek-Finlandiya: 3-2

C Ligi

1. Grup:
  • Lüksemburg-Faroe Adaları: 2-2
  • Türkiye-Litvanya: 2-0

D Ligi

1 Grup:
  • Moldova-Andorra: 2-1
  • Lihtenştayn-Letonya: 0-2
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