UEFA Uluslar Ligi'nde 4. hafta maçları tamamlandı

Gecenin öne çıkan A ligi 3. grup karşılaşmasında Almanya, son Avrupa şampiyonu İtalya'yı 5-2 mağlup etti.
Macaristan, aynı grupta gecenin dikkati çeken sonuçlarından birine imza attı. İngiltere'ye konuk olduğu mücadeleyi Roland Sallai'nin 16 ve 70, Zsolt Nagy'nin 80, Daniel Gazdag'ın 89. dakikada bulduğu gollerle 4-0 kazanan Macaristan, grupta liderliğe yerleşti.
Beşinci hafta maçlarının 22-24 Eylül'de oynanacağı ligde alınan sonuçlar şöyle:
A Ligi
3. Grup:
- Almanya-İtalya: 5-2
- İngiltere-Macaristan: 0-4
4. Grup:
- Hollanda-Galler: 3-2
- Polonya-Belçika: 0-1
B Ligi
1. Grup:
- Ermenistan-İskoçya: 1-4
- Ukrayna-İrlanda Cumhuriyeti: 1-1
3. Grup:
- Romanya-Karadağ: 0-3
- Bosna Hersek-Finlandiya: 3-2
C Ligi
1. Grup:
- Lüksemburg-Faroe Adaları: 2-2
- Türkiye-Litvanya: 2-0
D Ligi
1 Grup:
- Moldova-Andorra: 2-1
- Lihtenştayn-Letonya: 0-2