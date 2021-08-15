Samanyolu Haber /Spor / UEFA'dan Cüneyt Çakır'a yeni görev /15 Ağustos 2021 22:47

UEFA'dan Cüneyt Çakır'a yeni görev

UEFA'dan FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır'a UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni görev.

SHABER3.COM

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Moldova ekibi Sheriff ile Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb arasında 17 Ağustos Salı günü oynanacak play-off turu ilk maçını yönetecek.

Moldova'nın Tiraspol kentindeki Sheriff Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak müsabakada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ile Tarık Ongun üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Halil Umut Meler yapacak. Karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonundan Bastian Dankert Video Yardımcı Hakem (VAR), Abdulkadir Bitigen ise Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) olarak görev yapacak.
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