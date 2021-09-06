Samanyolu Haber /Spor / UEFA'dan deplasman maçlarıyla ilgili yeni karar /06 Eylül 2021 22:01

UEFA'dan deplasman maçlarıyla ilgili yeni karar

Deplasman takımı taraftarlarına yönelik yasağın kaldırıldığı UEFA yönetimi tarafından açıklandı.

SHABER3.COM

UEFA, deplasman taraftarlarının önümüzdeki haftadan itibaren Avrupa kulüp müsabakalarına katılabileceğini doğruladı.

Deplasman taraftarları, ulusal hükümetin koronavirüs kısıtlamalarına tabi olarak Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ndeki maçlara katılabilecekler.

Deplasman taraftarları, pandeminin başlamasından bu yana Avrupa kulüp futbolundaki neredeyse hiçbir maça katılamamıştı. 

UEFA'nın bu sezonki üç Avrupa kulüp müsabakasının ön eleme turları için deplasman taraftarlarına genel bir yasak getirildi. Ancak UEFA bu yasağı kaldırdı.

UEFA, "UEFA İcra Komitesi, UEFA müsabaka maçları düzenlenirken uygulanacak sıhhi ve hijyenle ilgili prosedürlerin yanı sıra operasyonel protokollerin çerçevesini belirleyen UEFA Oyuna Dönüş Protokolünün beşinci baskısında yapılan önemli değişiklikleri onayladı. Tıbbi ilkelerle ilgili olarak, değişiklikler, Avrupa çapında devam eden aşı kampanyalarının ve birçok ülkenin aşılanmış ve iyileşmiş bireylerin daha fazla test yapmadan sınırlar arasında serbestçe hareket etmelerine ve halka açık etkinliklere katılmalarına izin verme kararının bir sonucudur. Operasyonel ilkelerle ilgili olarak, şu anda başarıyla oynanan 2.000'den fazla UEFA müsabakasında edinilen deneyimlerin ardından onaylanan değişiklikler önerilmiştir." açıklamasını yaptı.

UEFA yine de son sözün maçların oynanacağı ülkelerin yetkilerinde olduğunu belirtti.

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