Samanyolu Haber /Spor / UEFA'dan EURO 2020 açıklaması! ‘Seyircili maçları kabul etmeyen ülkelerde oynanmayacak’ /17 Mart 2021 15:18

UEFA'dan EURO 2020 açıklaması! ‘Seyircili maçları kabul etmeyen ülkelerde oynanmayacak’

UEFA Başkanı Ceferin, bu yaz 12 ülkede düzenlenmesi planlanan EURO 2020'de tüm maçların seyircili olacağını ve bunu kabul etmeyen ülkelerde maçların oynanmayacağını açıkladı.

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UEFA Başkanı Ceferin, bu yaz 12 ülkede düzenlenmesi planlanan EURO 2020’de tüm maçların seyircili olacağını ve bunu kabul etmeyen ülkelerde maçların oynanmayacağını söyledi.

‘HER ÜLKE MAÇLARA SEYİRCİ ALINMASINI GARANTİ ETMEK ZORUNDA’
Her ülkenin 20 Nisan tarihine kadar kesin kararını ileteceğini söyleyen Ceferin, “Birkaç senaryomuz var ancak EURO 2020’de herhangi bir maçı seyircisiz oynama ihtimalimiz masada değil. Ev sahibi her ülke, maçlara seyirci alınmasını garanti etmek zorunda. Son karar için 20 Nisan tarihini belirledik. İdeal senaryo, daha önce belirlenen 12 ülkede maçları oynamak ancak bu olmazsa, 10-11 ülkede de turnuva düzenlenebilir” dedi. Ceferin böylece hem finallerin birden fazla ülkede hem de seyircili olacağını net şekilde ortaya koydu.

19 NİSAN’A KADAR SÜRE VAR
UEFA, söz konusu ülkelerden 7 Nisan’a kadar, ev sahipliğini yapıp yapmayacakları konusunda yanıt bekliyor. Buradan çıkacak sonuca göre de 19 Nisan’daki olağanüstü toplantının neticesinde EURO 2020’nin geleceği netlik kazanacak. Kupanın açılış maçı 11 Haziran’da İtalya’nın Roma kentinde A Grubu’nda İtalya-Türkiye arasında oynanacak. A Grubu’nda yer alan A Milli Takımımız’ın Galler (16 Haziran) ve İsviçre (20 Haziran) ile oynayacağı grubundaki diğer maçlara ise komşumuz Azerbaycan’ın Bakü kentindeki Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak.

EURO 2020’NİN DÜZENLENECEĞİ STATLAR:
Amsterdam (Hollanda) – Johan Cruyff Arena
Bakü (Azerbaycan) – Olimpiyat Stadı
Bilbao (İspanya) – San Mames
Bükreş (Romanya) – Arena Nationala
Budapeşte (Macaristan) – Puskas Arena
Kopenhag (Danimarka) – Parken Stadı
Dublin (İrlanda Cumhuriyeti) – Aviva Stadı
Glasgow (İskoçya) – Hampden Park
Londra (İngiltere) – Wembley
Münih (Almanya) – Allianz Arena
Roma (İtalya) – Olimpiyat Stadı
Saint Petersburg (Rusya) – Krestovsky Stadı
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