Samanyolu Haber /Spor / UEFA'dan federasyonlara net mesaj /21 Nisan 2020 17:59

UEFA'dan federasyonlara net mesaj

UEFA, üye ülkelerden yerel liglerin ve kupa müsabakalarının oynanarak tamamlanmasını istedi.

SHABER3.COM


Avrupa futbolunun patronu UEFA, üye ülke federasyonları ve Avrupa Kulüpler Birliği'nin katılımıyla bugün telekonferans düzenledi ve Avrupa'da liglerin geleceği masaya yatırıldı.

Toplantıda UEFA, üye federasyonlardan yerel liglerin ve kupaların oynanarak tamamlanmasını istedi.

Şu anda Avrupa'da Belarus hariç hiçbir ülkede futbol oynanmıyor.

Toplantıda UEFA, öncelik olarak üye ülkelerin liglerinin bitirilmesini istedi. Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nin Ağustos ayı içerisinde oynanacağı belirtildi.

Toplantıda liglerin bitirilmesi için çeşitli takvim seçenekleri üzerinde yorumlar yapıldı.

UEFA, federasyonlkara yerel liglerin bitirilmesi isteğini sunarken 'bazı özel durumlarda' bitirilemeyen liglerle ilgili kararın daha sonra verileceği ifade edildi.

UEFA, 24 Nisan Perşembe günü yönetim kurulu toplantısı yapacak. O toplantı sonrası Avrupa futbolunda sezonun takvimi daha da netleşebilir.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber UEFA'dan federasyonlara net mesaj Sonraki Haber >>

Zulüm, Salgın ve Ramazan

Zulüm, Salgın ve Ramazan

"Yasağı delen kendi annem babam dahi olsa ihbar ederim"

Albayrak korona tedavisi sırasında yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı

Albayrak korona tedavisi sırasında yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı

İtalyan Belediye Başkanı salgına karşı Kur'an-ı Kerim okuttu

İtalyan Belediye Başkanı salgına karşı Kur'an-ı Kerim okuttu

Bir Ümittir Ramazan başlıyor

Bir Ümittir Ramazan başlıyor

Öldüren hata: Park halindeki savaş uçağı 'yanlışlıkla' füze ateşledi

Öldüren hata: Park halindeki savaş uçağı 'yanlışlıkla' füze ateşledi

Validen tuhaf sözler...

Validen tuhaf sözler...

Tayland'da şaşırtan görüntü

Tayland'da şaşırtan görüntü

Akit'çilerin kanalında Cem Toker'i çıldırttılar

Akit'çilerin kanalında Cem Toker'i çıldırttılar

Gergerlioğlu: Halkımız şahitliğini göstermiş; bizler de şahidiz

Gergerlioğlu: Halkımız şahitliğini göstermiş; bizler de şahidiz
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:38:25