UEFA'dan federasyonlara net mesaj





Avrupa futbolunun patronu UEFA, üye ülke federasyonları ve Avrupa Kulüpler Birliği'nin katılımıyla bugün telekonferans düzenledi ve Avrupa'da liglerin geleceği masaya yatırıldı.





Toplantıda UEFA, üye federasyonlardan yerel liglerin ve kupaların oynanarak tamamlanmasını istedi.





Şu anda Avrupa'da Belarus hariç hiçbir ülkede futbol oynanmıyor.





Toplantıda UEFA, öncelik olarak üye ülkelerin liglerinin bitirilmesini istedi. Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nin Ağustos ayı içerisinde oynanacağı belirtildi.





Toplantıda liglerin bitirilmesi için çeşitli takvim seçenekleri üzerinde yorumlar yapıldı.





UEFA, federasyonlkara yerel liglerin bitirilmesi isteğini sunarken 'bazı özel durumlarda' bitirilemeyen liglerle ilgili kararın daha sonra verileceği ifade edildi.





UEFA, 24 Nisan Perşembe günü yönetim kurulu toplantısı yapacak. O toplantı sonrası Avrupa futbolunda sezonun takvimi daha da netleşebilir.