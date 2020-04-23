Samanyolu Haber /Gündem / UEFA'dan federasyonlara ve kulüplere yardım! /23 Nisan 2020 16:56

UEFA'dan federasyonlara ve kulüplere yardım!

UEFA, 55 üye ülkenin 676 kulübüne toplam 70 milyon avroluk yardım yapılacağını açıkladı.

SHABER3.COM


UEFA, corona virüsü salgını sebebiyle ekonomik anlamda oldukça kritik ve zor bir döneme giren federasyonlar ile kulüplere maddi yardım yapılacağını açıkladı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, 2018-2020 tarihlerinde Avrupa'nın milli takımlar düzeyindeki turnuvalarına futbolcu gönderen 55 üye ülkenin 676 kulübüne ödeme yapılacağı duyuruldu.

Açıklamada, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nin play-off'ları tamamlandığında verilmesi gereken ücretlerin de şimdiden verileceği aktarıldı.
UEFA'nın yapacağı 70,4 milyon avroluk ödemenin 50 milyon avrosunu play-off'lara katılmayan 39 ülkeye oyuncu gönderen takımlara, 17,7 milyon avrosunu play-off'lara katılan 16 ülkeye oyuncu gönderen kulüplere, 2,7 milyon avrosunu ise sonbaharda oynanacak play-off'lara oyuncu gönderecek takımlara yapılacağı belirtildi.

UEFA'nın kulüplere 200 milyon avro ayırdığı, kalan yaklaşık 130 milyon avroluk bölümün de 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) katılan milli takımlara futbolcu gönderen takımlara yapılacağı bildirildi.
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