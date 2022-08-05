Samanyolu Haber /Spor / UEFA'dan Fenerbahçe'ye 'Putin' cezası /05 Ağustos 2022 20:24

UEFA'dan Fenerbahçe'ye 'Putin' cezası

UEFA, Fenerbahçe'ye Dinamo Kiev maçındaki olaylar nedeniyle 1 maç kısmi seyircisiz oynama ve 50 bin Euro para cezası verildiğini belirtti.

UEFA'dan Fenerbahçe'ye 'Putin' cezası

UEFA, Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçında 'Vladimir Putin' tezahüratı nedeniyle Fenerbahçe’ye 1 maç kısmi seyircisiz oynama ve 50 bin euro para cezası verdiğini açıkladı.

Maçta Dinamo Kiev'in golü bulmasıyla Fenerbahçe tribünlerinden 'Vladimir Putin' tezahüratları dile getirilmiş ve bu durum büyük tepki toplamıştı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli taraftarların 27 Temmuz’da Kadıköy’de oynan Dinamo Kiev maçında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin lehine yaptığı tezahürattan dolayı Ukrayna’dan özür dilemeyeceklerini belirtmişti.

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