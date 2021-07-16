Samanyolu Haber /Spor / UEFA'dan İstanbul açıklamadı: Tarih 2023 /16 Temmuz 2021 21:40

UEFA'dan İstanbul açıklamadı: Tarih 2023

2023 Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da düzenleneceğinin UEFA'nın resmi hesabı üzerinden açıklandığı belirtildi.

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UEFA'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, 2022/23 sezonunda oynanacak Şampiyonlar Ligi finaline İstanbul'un ev sahipliği yapacağı belirtildi.

Daha önce yapılan açıklamada, 2020 Şampionlar Ligi finalinin İstanbul'da oynanacağı belirtilmişti. Sonrasında, pandemi nedeniyle finalin Portekiz'e alındığı açıklanmış ve İstanbul'un 2021'deki finale ev sahipliği yapacağı ifade edilmişti. Bu yılın mayıs ayında ise UEFA, finalin ikinci kez İstanbul'dan alındığını ve finalin bir kez daha Portekiz'de oynanacağını açıklamıştı.

UEFA'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"2021'deki finalin İstanbul'dan Portekiz'e alınması sebebiyle İstanbul, 2023'teki finalde ev sahibi olacak."

ÜÇ ÜLKE DAHA AÇIKLANDI

UEFA'dan yapılan paylaşımda, İstanbul ile birlikte diğer sezonlarda finale ev sahipliği yapacak ülkeler açıklandı. Açıklamaya göre Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı ülkeler şöyle:

2022: St. Petersburg - Rusya

2023: İstanbul - Türkiye

2024: Londra - İngiltere

2025: Münih - Almanya

İKİ YIL BOYUNCA KURA ÇEKİMİ İSTANBUL'DA

UEFA'nın yaptığı bir diğer açıklamaya göre Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nin 2021-22 ve 2022-23 sezonlarının grup kura çekimleri ağustos ayında İstanbul'da gerçekleştirilecek.
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