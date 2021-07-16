UEFA'dan İstanbul açıklamadı: Tarih 2023

UEFA'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, 2022/23 sezonunda oynanacak Şampiyonlar Ligi finaline İstanbul'un ev sahipliği yapacağı belirtildi.





Daha önce yapılan açıklamada, 2020 Şampionlar Ligi finalinin İstanbul'da oynanacağı belirtilmişti. Sonrasında, pandemi nedeniyle finalin Portekiz'e alındığı açıklanmış ve İstanbul'un 2021'deki finale ev sahipliği yapacağı ifade edilmişti. Bu yılın mayıs ayında ise UEFA, finalin ikinci kez İstanbul'dan alındığını ve finalin bir kez daha Portekiz'de oynanacağını açıklamıştı.





UEFA'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:





"2021'deki finalin İstanbul'dan Portekiz'e alınması sebebiyle İstanbul, 2023'teki finalde ev sahibi olacak."





ÜÇ ÜLKE DAHA AÇIKLANDI





UEFA'dan yapılan paylaşımda, İstanbul ile birlikte diğer sezonlarda finale ev sahipliği yapacak ülkeler açıklandı. Açıklamaya göre Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı ülkeler şöyle:





2022: St. Petersburg - Rusya





2023: İstanbul - Türkiye





2024: Londra - İngiltere





2025: Münih - Almanya





İKİ YIL BOYUNCA KURA ÇEKİMİ İSTANBUL'DA





UEFA'nın yaptığı bir diğer açıklamaya göre Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nin 2021-22 ve 2022-23 sezonlarının grup kura çekimleri ağustos ayında İstanbul'da gerçekleştirilecek.