Samanyolu Haber /Spor / UEFA'dan Maradona kararı /25 Kasım 2020 21:57

UEFA'dan Maradona kararı

UEFA'da hayatını kaybeden efsanevi futbolcu Diego Armando Maradona için bugün oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarında saygı duruşu yapılması konusunda bir karar alındığı belirtildi.

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UEFA, bugün oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarında, hayatını kaybeden Diego Armando Maradona için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

Kısa bir süre önce geçirdiği beyin ameliyatından sonra taburcu olan ve Tigre'deki evinde bulunan 60 yaşındaki Maradona, geçirdiği kalp krizi sonrasında yaşamını yitirdi.

Maradona'nın hayatını kaybetmesinin ardından UEFA'dan saygı duruşu kararı çıktı. UEFA, bugün oynanacak şampiyonlar Ligi karşılaşmalarında Diego Armando Maradona için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.
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