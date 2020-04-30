Samanyolu Haber /Spor / UEFA'dan Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi açıklaması /30 Nisan 2020 00:08

UEFA'dan Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi açıklaması

UEFA'dan, Koronavirüs tedbirleri kapsamında durdurulan organizasyonlardan Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi ile ilgili yeni bir açıklama geldiği ifade edildi.

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UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarıyla ilgili son kararları 27 Mayıs'ta verecek.

UEFA, Koronavirüs salgını nedeni ile ertelen maçların son kararını 27 Mayıs'ta verecek. UEFA'dan yapılan yazılı açıklamada, EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nın 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihlerinde yapılacağı yinelenirken, İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finali için yeni bir tarihin kararlaştırılacağı da duyuruldu.

2021'de İngiltere'de yapılması planlanan Kadınlar Avrupa Şampiyonası, 6-31 Temmuz 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek. EURO 2022 Futsal Şampiyonası 19 Ocak-6 Şubat 2022 tarihlerinde Hollanda'da düzenlenecek. Haziran ayına kadar ise hiçbir hazırlık maçına izin verilmeyecek.

EURO 2020 Play-off ve Uluslar Ligi maç takvimi ise daha sonra açıklanacak.
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