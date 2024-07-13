UEFA'dan şaşırtan karar: Finale saatler kala kuralı değiştirdiler

Öte yandan, Musiala üç golle turnuvanın en skorer oyuncularından biri olarak kalırsa, 1980'de üç gol atan Klaus Allofs'tan bu yana bu onura erişen ilk Alman futbolcu olacak.





EURO 2020'de Cristiano Ronaldo beş golle Altın Ayakkabı ödülünü kazanmış ve bir asist fazlasıyla Çekya'dan Patrick Schick'i geride bırakmıştı.





UEFA, İspanya ile İngiltere arasında oynanacak EURO 2024 finaline saatler kala, İngiltere'den Harry Kane'in EURO 2024 Altın Ayakkabı ödülünü kazanmasını sağlayacak bir kural değişikliğine gitti.Pazar akşamı Berlin'de oynanacak olan 2024 Avrupa Şampiyonası finalinde sadece İspanya mı yoksa İngiltere mi şampiyon olacak sorusu yanıt bulmayacak, aynı zamanda turnuvanın en skorer oyuncusu da belirlenecek.Final öncesinde, İspanya'dan Dani Olmo, İngiltere'den Harry Kane, Almanya'dan Jamal Musiala, Hollanda'dan Cody Gakpo, Gürcistan'dan Georges Mikautadze ve Slovakya'dan Ivan Schranz üçer golle gol krallığı yarışında başı çekiyor. Ancak finalde Kane ve Olmo gol atamazsa, mevcut kurallara göre İspanyol oyuncu turnuvanın en skorer ismi olacaktı.RB Leipzig'in yıldızı Olmo, attığı üç gole ek olarak diğer golcülerden iki asist fazla yaptı, ancak UEFA'nın yaptığı değişiklikle bu istatistik artık Altın Ayakkabı ödülüne dahil edilmiyor. Bu değişiklik final öncesinde UEFA tarafından doğrulandı.Yeni kurallara göre, her şey atılan gollerle belirlenecek. Eğer Kane ve Olmo pazar akşamı gol atmazsa, turnuvanın Altın Ayakkabı ödülünü altı oyuncu paylaşacak.Eğer her ikisi de aynı sayıda gol atarsa, ödül iki oyuncu arasında paylaştırılacak. Birisi gol atar ve diğeri atamazsa, daha fazla gol atan ödülü tek başına alacak.Olmo, konuyla ilgili olarak, "Doğru, Kane ve ben eşitiz ama başka oyuncular da var. Fabian Ruiz'in iki, Alvaro Morata'nın bir golü var. Eğer birisi hat-trick yaparsa, o kazanır ve biz de mutlu oluruz. Kimin gol attığı önemli değil, önemli olan takım." dedi.Kane, ödülü kazanırsa, 2018 Dünya Kupası zaferinin ardından ikinci büyük turnuvada Altın Ayakkabı ödülünü kazanmış olacak.Tottenham Hotspur'un eski forveti, üç Premier Lig Altın Ayakkabı'nın yanı sıra geçtiğimiz dönem Bundesliga ve Şampiyonlar Ligi gol kralı ödüllerini de kazanarak gol krallığı listelerinde zirveye yerleşmeyi başardı.Ayrıca Kane, Avrupa'nın en iyi beş liginde sadece 45 maçta 44 gol atarak Avrupa Altın Ayakkabı ödülünü kazanarak, kıtanın en iyi forvetlerinden biri olduğunu bir kez daha kanıtladı.