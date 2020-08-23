Samanyolu Haber /Spor / UEFA'dan Süper Lig ekibine 'uyarı' cezası /23 Ağustos 2020 16:18

UEFA'dan Süper Lig ekibine 'uyarı' cezası

Kopenhag maçının geç başlaması nedeniyle sorumlu tutulan Başakşehir ve takımın teknik direktörü Okan Buruk’a, UEFA tarafından ‘uyarı’ cezası verildi.

SHABER3.COM

 Milliyet'ten Onur Dinçer'in haberine göre UEFA Avrupa Ligi’nde Başakşehir’in bu sezonki son maçı olan Kopenhag karşılaşması, turuncu-lacivertli ekibe aynı zamanda ceza da getirdi. Kendi sahasında tek golle kazandığı mücadelenin rövanşında, Danimarka takımına deplasmanda üç farklı mağlup olan İstanbul ekibi, son 16 turunda elenmişti.

Parken Stadı’nda 5 Ağustos’ta oynanan maçın, planlanandan geç başladığı ortaya çıktı. UEFA bu gecikmeden sorumlu tuttuğu kulübe ve teknik direktöre ceza kestiğini duyurdu. UEFA’dan yapılan açıklamada Başakşehir Kulübü ve takımın teknik direktörü Okan Buruk’a uyarı cezası verildiği belirtildi. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber UEFA'dan Süper Lig ekibine 'uyarı' cezası Sonraki Haber >>

Milli sondaj' tartışmasında yandaş rektörün zor anları

Milli sondaj' tartışmasında yandaş rektörün zor anları

İşte Giresun’daki felaketin boyutu

İşte Giresun’daki felaketin boyutu

AKP’de yeni çatlak

AKP’de yeni çatlak

Tek örnek gösteremezler!

Tek örnek gösteremezler!

Polis nezarette komaya soktuğu adamın başında Nazi selamı verdi

Polis nezarette komaya soktuğu adamın başında Nazi selamı verdi

Dalga geçti: Aynı müjdeyi 8 kere verdiler, 9. kez bulunca artık emin oldum

Dalga geçti: Aynı müjdeyi 8 kere verdiler, 9. kez bulunca artık emin oldum

Köylüye biber gazı ve copla saldırdılar

Köylüye biber gazı ve copla saldırdılar

Trafikte sinirlenen polis iki kişiyi vurdu

Trafikte sinirlenen polis iki kişiyi vurdu

Ruslar şimdi de ufo kaydetti

Ruslar şimdi de ufo kaydetti

Pelikancılar Altun'u savunurken Kalın'a çaktılar

Pelikancılar Altun'u savunurken Kalın'a çaktılar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:53:56