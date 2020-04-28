Samanyolu Haber /Spor / UEFA'dan TFF ile ilgili yeni karar /28 Nisan 2020 00:25

UEFA'dan TFF ile ilgili yeni karar

Koronavirüs salgınından futbol sektörü de etkilenirken UEFA'nın üye ülke federasyonlarına maddi yardım yapacağı ifade edildi.

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Koronavirüs’ten ciddi bir şekilde etkilenen futbol için UEFA ülke federasyonlarına destek verdi. UEFA’dan yapılan açıklamada toplam 236.5 milyon Euro aktarıldı. Ülke başına 4.3 milyon Euro düştü.

UEFA, koronavirüs nedeniyle, federasyon başına 4.3 milyon Euro’luk destekte bulunuyor. UEFA, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 55 ülke federasyonuna 236,5 milyon Euro yardım yapıldığını açıkladı. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, birliğin internet sitesinde yer alan açıklamasında, federasyon başına 4,3 milyon Euro destek sağlandığını belirtti.

Koronavirüsün getirdiği zorluklara karşı federasyonlara yardımcı olduklarını kaydeden Ceferin, “Futbol dünyasının bu kriz boyunca gösterdiği beraberlikten dolayı gurur duyuyorum. Normale dönen yaşamın kalbinde hiç kuşkusuz futbol olacak.” ifadelerini kullandı.
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