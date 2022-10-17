Samanyolu Haber /Spor / UEFA'dan TFF'ye ceza kararı /17 Ekim 2022 19:00

UEFA'dan TFF'ye ceza kararı

Son oynanan Lüksemburg maçındaki bazı olaylar nedeniyle UEFA'nın Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetime ceza uygulama kararı aldığı aktarıldı.

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Lüksemburg maçındaki bazı olaylar nedeniyle UEFA'nın Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetime ceza uygulama kararı aldığı ancak cezanın ertelendiği ifade edildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre UEFA'dan yapılan açıklamada, Türkiye'nin 22 Eylül'de Lüksemburg'u ağırladığı UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup karşılaşmasındaki olaylarla ilgili disiplin soruşturmasının tamamlandığı belirtildi.

Taraftarların sahaya madde atması nedeniyle TFF'ye, ev sahibi olacağı ilk UEFA organizasyonunda en az 5 bin koltuk boş bırakma cezası verildi. UEFA Denetim, Etik ve Disiplin Kurulu, cezayı 2 yıllık deneme süresine bağlı olarak tecil etti.
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