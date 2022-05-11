UEFA'dan yeni bir turnuva kararı

Geçtiğimiz sezon Avrupa'nın önde gelen futbol kulüplerinin UEFA Şampiyonlar Ligi formatına alternatif olarak kendi aralarında bir turnuva düzenleme girişimlier başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Bu girşimin hafızalardaki yerini korurken bu kez UEFA yönetiminden farklı bir turnuva formatının uygulamaya konulacağı yönünde bir açıklama geldiği belirtildi.







cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre UEFA, 'Opening Four' niteliğinde özel bir turnuvayı uygulamaya geçirmeyi planladığı aktarıldı. UEFA, 'Opening Four' niteliğinde özel bir turnuvayı uygulamaya geçirmeyi planladığı aktarıldı.

SÜPER KUPA YERİNE 4'LÜ TURNUVA





UEFA'nın, 4 başarılı takımla sezon açılış turnuvası düzenlemeyi planladığı kaydedildi.Turnuvanın sezon öncesinde ve Avrupa ülkelerinin dışında yapılmasının planlandığı iletilirken ilk olarak ABD'nin favori aday olarak gösterildiği belirtildi.Mini turnuva sezon başında oynanacağı için UEFA Süper Kupası'nın da yerine geçecek. Turnuvada Şampiyonlar Ligi finalistleri, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi şampiyonları mücadele edecek.