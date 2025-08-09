UEFA'nın 'Filistinli Pele' paylaşımında israil'den bahsetmemesi tepki topladı





UEFA'NIN TEPKİ ÇEKEN AL-OBEID MESAJI

Söz konusu taziye mesajında al-Obeid'in nasıl öldüğüne dair detayların verilmemesi tepki çekti.









UEFA'nın, İsrail tarafından düzenlenen saldırılarda öldürülen Filistinli futbolcu Suleiman al-Obeid için paylaştığı taziye mesajına tepki yağdı.41 yaşında İsrail tarafından öldürülen al-Obeid için yapılan paylaşımda UEFA, Filistinli nasıl öldüğüne yer vermedi.UEFA, cuma günü, X platformunda yayımladığı mesajla Filistinli Pele olarak bilinen Al-Obeid’e şu ifadelerle veda etti:"Filistinli Pele Suleiman Al-Obeid’e veda ediyoruz. En karanlık zamanlarda bile sayısız çocuğa umut veren bir yetenek."Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamad Salah, UEFA'nın paylaşımını alıntılayarak "Nasıl, nerede ve neden öldüğünü bize açıklayabilir misiniz?" dedi. Salah'ın yanısıra binlerce kullanıcı UEFA'nın İsrail'den bahsetmemesine tepki gösterdi.Bir kullanıcı al-Obeid'in neden öldüğünü yapay zeka uygulaması Grok'a sorarken, bir diğer kullanıcı tepkisinde "Ölüm nedenini de anlatın! Onu öldüren İsrail'dir, bundan bahsetmemeniz çok büyük bir ayıp. İsrail neden hâlâ UEFA'da? Çocuk katili, terörist, suçlu. Rusya, bununla kıyaslandığında %0,1 bile ceza almamıştı. İsrail'i UEFA'dan çıkarın." ifadelerini kullandı.