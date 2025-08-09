Samanyolu Haber /Spor / UEFA'nın 'Filistinli Pele' paylaşımında israil'den bahsetmemesi tepki topladı /09 Ağustos 2025 22:16

UEFA'nın 'Filistinli Pele' paylaşımında israil'den bahsetmemesi tepki topladı

UEFA'nın İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinli futbolcu Suleiman al-Obeid için yaptığı taziye paylaşımına tepki yağdı.

SHABER3.COM

UEFA'nın, İsrail tarafından düzenlenen saldırılarda öldürülen Filistinli futbolcu Suleiman al-Obeid için paylaştığı taziye mesajına tepki yağdı.

41 yaşında İsrail tarafından öldürülen al-Obeid için yapılan paylaşımda UEFA, Filistinli nasıl öldüğüne yer vermedi.

UEFA'NIN TEPKİ ÇEKEN AL-OBEID MESAJI

UEFA, cuma günü, X platformunda yayımladığı mesajla Filistinli Pele olarak bilinen Al-Obeid’e şu ifadelerle veda etti:

"Filistinli Pele Suleiman Al-Obeid’e veda ediyoruz. En karanlık zamanlarda bile sayısız çocuğa umut veren bir yetenek."

Söz konusu taziye mesajında al-Obeid'in nasıl öldüğüne dair detayların verilmemesi tepki çekti.



SALAH'TAN UEFA'YA DİKKAT ÇEKEN TEPKİ

Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamad Salah, UEFA'nın paylaşımını alıntılayarak "Nasıl, nerede ve neden öldüğünü bize açıklayabilir misiniz?" dedi. Salah'ın yanısıra binlerce kullanıcı UEFA'nın İsrail'den bahsetmemesine tepki gösterdi.

Bir kullanıcı al-Obeid'in neden öldüğünü yapay zeka uygulaması Grok'a sorarken, bir diğer kullanıcı tepkisinde "Ölüm nedenini de anlatın! Onu öldüren İsrail'dir, bundan bahsetmemeniz çok büyük bir ayıp. İsrail neden hâlâ UEFA'da? Çocuk katili, terörist, suçlu. Rusya, bununla kıyaslandığında %0,1 bile ceza almamıştı. İsrail'i UEFA'dan çıkarın." ifadelerini kullandı.
