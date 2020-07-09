Samanyolu Haber /Spor / UEFA'dan Devler Ligi ve Avrupa Ligi kararı: Resmen duyuruldu /09 Temmuz 2020 23:17

UEFA'dan Devler Ligi ve Avrupa Ligi kararı: Resmen duyuruldu

Koronavirüs salgını nedeniyle Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde kalan maçların seyircisiz oynanacağı UEFA tarafından resmen duyuruldu.

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UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde kalan maçların seyircisiz oynanacağını resmen duyurdu.

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi son 16 turlarında ertelenen rövanş karşılaşmaları ev sahibi kulüplerin kendi sahasında oynanacak.

UEFA’dan yapılan açıklamada, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi son 16 turlarında 2. ayakları ertelenen karşılaşmaların ev sahibi kulüplerin sahasında oynanacağı duyuruldu.

Başakşehir'in maç tarihi belli oldu

Kararla, İstanbul’da oynanan ilk maçta Kopenhag’ı 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, 5 ya da 6 Ağustos’ta Danimarka’da rövanş maçına çıkacak.

İlk maçları oynanmadan ertelenen Inter-Getafe ve Sevilla-Roma müsabakalarının ise tek ayaklı eleme yöntemiyle Almanya’da gerçekleştirileceği aktarıldı.

Açıklamada, kalan bütün karşılaşmaların seyircisiz olacağı ve Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasının kullanılacağı belirtildi.
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