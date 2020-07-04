Samanyolu Haber /Gündem / Ufak patlamalar hep oldu! /04 Temmuz 2020 20:40

Ufak patlamalar hep oldu!

Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada yaralanan işçilerden Nuran Tarım, “İki buçuk yıldır çalışıyorum. Ufak tefek patlamalar oluyordu, fakat hep saklanıyordu. Denetime geldikleri zaman hiç bir şey olmamış gibi davranılıyordu. Basına yansımayan bu şekilde patlamalar oldu." dedi.

Fabrika kapatılsın!

Sakarya'nın Hendek ilçesi Yukarı Çalıca mevkiinde havai fişek fabrikasında 3 Temmuz Cuma günü saat 11:10 sıralarında şiddetli bir  patlama meydana geldi. Patlamada fabrikada çalışan 114 kişi yaralandı, 4 kişi ise hayatını kaybetti. Kayıp üç kişiyi bulmak için arama çalışmaları sürüyor.

Göstere göstere gelen faciadan yaralı kurtulan 42 yaşındaki 4 çocuk annesi Nuran Tarım, tedavi gördüğü hastanede Sözcü gazetesine mülakat verdi. 

"FIRTINA GİBİ BİR SES GELDİ DIŞARIDAN"

Tarım patlama anında yaşadıklarını şöyle anlattı: "Patlama esnasında ben plastik kovan dolduruyordum kalıplara. Bir ses geldi dışarıdan. Fırtına, lodos gibi geldi. Artık göz gözü görmedi. Toz toprak içerisinde kendimi göremedim. Kaçmaya çalıştım duvar yıkıldı. Arka kapı kapandı."

"Çevreme baktığımda kimse yoktu. Herkes kaçışmış." diyen Tarım, "Bir kadın düştü duvar dibinde kaldı. Ben o tarafa kaçmak istedim, fakat kaçamadım. Diğer tarafa yöneldiğimde toz toprak cam parçaları her yerime denk geldi. Dışarı nasıl çıktım bilmiyorum." dedi.

"BURADAN KAÇIŞIM YOK!"

Parmağından yaralanan Nuran Tarım, “Parmağım ben yere düştüğümde kaçmaya çalıştığımda sırada kırıldı. Artık ölümle yaşam arasındaydım. Artık ‘Tamam ben burada öldüm kaçışım yok’ dedim.” ifadelerini kullandı.
nuray tarım

İlk patlama olduğu esnada kendini ormanlık alana atan Nuran Tarım, sonrasında bir kişiden yardım isteyerek Hendek Hastanesi’ne gittiğini ifade etti.

Tarım, “Ormanlık alana kaçtım. Orada bizim bir matbaacı vardı. Ona ‘Abi beni doktora, acile at, parmaklarım kopuk’ diye yalvardım. Yaya olarak beni ormanın içinden çıkartıp Hendek Hastanesi’ne getirdi. Ambulans beklemedim adamın sayesinde. Allah razı olsun kendi imkânlarıyla beni hastaneye getirdi.” dedi.

"DAHA ÖNCE DE PATLAMALAR OLDU, SAKLADILAR"

Yaklaşık iki senedir bu fabrikada çalıştığını belirten Nuran Tarım, küçük kaza ve patlamaların olduğunu ancak bir şekilde üzerinin kapatıldığını söyledi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Sakarya Şubesi Başkanı Yaşar Coşkun'a ait Havai fişek fabrikasında son faciadan önce de küçük çaplı patlamalar meydana geldiği belirtiliyor.
 
Tarım, “İki buçuk yıldır çalışıyorum. Ufak tefek patlamalar oluyordu ama hep saklanıyordu. Denetime geldikleri zaman hiç bir şey olmamış gibi davranılıyordu. Basına yansımayan bu şekilde patlamalar oldu.” diye konuştu.
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