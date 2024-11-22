Ufuk Uras, Bahçeli ile görüştü: 'Ciddi bir hazırlık var'

Siyasetçi ve akademisyen Ufuk Uras, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.





Bahçeli ile görüşmesinin öncesinde DEM Eş Başkanı Tuncer Bakırhan ve parti sözcüsü Ayşegül Doğan sonrasında ise yerine kayyım atanan Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk ile görüştüğünü aktaran Uras, "Tuncer Bey, Bahçeli’nin açtığı yolu çok olumlu buluyor, biz genel değerlendirme yaptık. Tabii onlar adım bekliyorlar. Devlet Bey’e daha sonra gittim, gittiğimde sizden önce DEM Parti ile görüştüm dedim. Devlet Bey’den çıkınca da aynı şekilde Bakırhan ve Doğan’ı arayıp görüşmeyi anlattım" dedi.





'CİDDİ BİR HAZIRLIK VAR'





Gazete Duvar'da yer alan habere göre Devlet Bahçeli ile görüşmesini de aktaran Ufuk Uras “Devlet Bey ilk adımı AK Parti’den bekliyor, bunu da bizim mecliste 50 milletvekilimiz var diye sayının üzerine basarak vurguladı. AK Partili vekillerden destek bekliyor Bahçeli” ifadelerini kullandı.





Habertürk'ten Nagehan Alçı'ya konuşan Uras, “Nagehan Hanım benim gördüğüm ciddi bir hazırlık var. Bu kısmi bir af olabilir ya da anayasada ana dille ilgili bir şey olabilir, sonuçta üzerine düşünülen, hazırlık yapılan bir konu" diye konuştu.