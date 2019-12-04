Samanyolu Haber /Politika / Ufuk Uras kararını verdi /04 Aralık 2019 14:36

Ufuk Uras kararını verdi

Yeni parti kurma hazırlığında olan eski başbakan Ahmet Davutoğlu ile eski başbakan yardımcısı Ali Babacan’ın kurucular kurulunda ismi geçen eski milletvekili Ufuk Uras kararını açıkladı.

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Bir dönem Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nin (ÖDP) kurucu başkanı Ufuk Uras, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden ayrılan iki ismin kuracağı iki parti de görev almayacak.

Uras, konuya ilişkin olarak, “Yeni kurulacak hiçbir partinin kurucuları arasında olmayacağım. Mahkemeyi kazandım. Yeniden İstanbul Üniversitesi'nde öğretim üyeliğine döneceğim.” ifadelerini kullandı.

25 YIL ÜNİVERSİTEDE ÇALIŞMIŞTI

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde 25 yıl görev yapan Ufuk Uras, 2007 yılında milletvekili seçilince üniversitedeki görevinden ayrılmıştı. 

Ufuk Uras, 22 Temmuz 2007 Milletvekilliği Genel Seçimi'nde yüzde 3,85 oy (81 bin 486) alarak İstanbul 1'inci bölge'en bağımsız milletvekili olarak 23'üncü Dönem Milletvekili olarak seçilmişti.

Uras’ın, yeniden öğretim üyeliğine dönmek için yapmış olduğu müracaat güvenlik soruşturmasına takılmış kendisi de bunun üzerine açtığı davayı kazanmıştı.

Uras'ın AKP'den istifa eden eski başbakan Ahmet Davutoğlu ile görüşmesi yeni adresinin yeni parti olacağı iddialarını kuvvetlendirmişti.
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