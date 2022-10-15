Uganda ve Erdoğan Rejimi'nin sansür yasası aynı!..

'Nefret söylemi içeren, yanlış ve kötü niyetli olan bilgileri paylaşma ve göndermeyi suç sayan' yasanın eylül ayında parlamentodan geçtiği Uganda'da, Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, bazı çevrimiçi bilgi paylaşımlarını yasaklayan iletişim kanununu onayladı.



BBC Türkçe'nin Reuters'tan yaptığı aktarıma göre 'başka biriyle alay etme, aşağılama, küçük düşürmeyi'de yasaklayan yasayı çiğneyenler hakkında 10 yıla kadar hapis ya da yüksek miktarlarda para cezası istenebilecek. Yasa, kişi bilgilerinin izinsiz paylaşılmasını da suç olarak görüyor.



Muhalefet ise yasanın ifade özgürlüğünü sınırlandıracağını söylüyor.



1?986'dan bu yana devlet başkanı olan 78 yaşındaki Museveni, son zamanlarda, sosyal medyada muhalif paylaşımları eleştiren konuşmalar yapıyordu. Allan Bariyo adlı bir bilişim hukukçusu bu yasanın elektronik ortamda bilgiye erişme hakkı ve ifade özgürlüğü için tehlike oluşturduğunu söyledi.



Yine Reuters'ın ulaştığı d?ijital haklar baskı grubu Unwanted Witness, bu yasanın yoruma açık hükümler içerdiğini savundu.



U?ganda'da daha önce de muhalif politikacıları ve hükümeti eleştirenleri durdurmaya yönelik suç düzenlemeleri yapılmıştı. 2?021'de yazar Kakwenza Rukirabashaija, Twitter'dan Museveni ve oğlu Orgeneral Muhoozi Kainerugaba'yı eleştirdiği için gözaltına alınmıştı.



B?BC İzleme Servisi'ne göre, muhalif bir milletvekili yasayı üst mahkemeye taşıyacağını açıkladı.