Samanyolu Haber /Dünya / Uganda'da kırmızı bere takanlara 5 yıl hapis cezası /01 Ekim 2019 15:30

Uganda'da kırmızı bere takanlara 5 yıl hapis cezası

Ülkenin önemli muhalif isimlerinden şarkıcı Bobi Wine'nin direniş sembolü olarak kullandığı 'kırmızı bere'nin takılmasına yasak getirildi. Uganda Ordu Sözcüsü Richard Karemire, "Bundan sonra kırmızı bere takan sivil, en az 5 yıl hapis cezasına çarpıtılacak" dedi.

SHABER3.COM

Uganda hükümeti, ünlü şarkıcılarından muhalif milletvekili Bobi Wine'nin sürekli kullandığı 'kırmızı bere'nin takılmasını yasakladı.
Ülke basınındaki haberlere göre, Uganda Ordu Sözcüsü Richard Karemire, kırmızı berenin asker üniformasına dahil edildiğini, bu yüzden kamuya yasaklandığını belirtti.

Karemire, "Kırmızı bere, Uganda Halk Savunma Kuvvetlerin (UPDF) üniformasına dahil edildi ve yönetmeliği yayımlandı. Bundan sonra kırmızı bere takan sivil, en az 5 yıl hapis cezasına çarpıtılacak" dedi.

Uganda'da 2021'de yapılacak seçimlerde başkanlık için yarışacak Wine, yasakla ilgili henüz açıklama yapmadı.

WINE, KIRMIZI BEREYİ HİÇ ÇIKARMIYOR

Halk Gücü (People Power) olarak bilenen popüler hareketin lideri Wine, 2017'de bağımsız milletvekili seçildikten sonra mevcut yönetime yönelik sert eleştirileriyle ülke gündemine oturmuştu.
Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin konvoyunun taşlanmasında rol aldığı iddiasıyla "vatana ihanet" başta olmak üzere çok sayıda suçlamayla yargılanan Wine, herhangi bir suçtan mahkumiyet alırsa seçimlere katılamayacak.

Asıl adı Kyagulanyi Ssentamu olan milletvekili ve şarkıcı Wine, direniş sembolü olarak tanımladığı kırmızı bereden vazgeçmiyor.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Uganda'da kırmızı bere takanlara 5 yıl hapis cezası Sonraki Haber >>

Köprü böyle çöktü!

Köprü böyle çöktü!

Husilerin 'esir aldık' dediği binlerce Suudi askerin görüntüsü yayınlandı

Husilerin 'esir aldık' dediği binlerce Suudi askerin görüntüsü yayınlandı

Ankara'da otobüs durağa girdi

Ankara'da otobüs durağa girdi

Tekne kıyıya yanaşırken patladı

Tekne kıyıya yanaşırken patladı

Ortadaki direği görmeyince

Ortadaki direği görmeyince

Deprem anı kameralara yansıdı

Deprem anı kameralara yansıdı

'Memurdum şimdi mülteciyim'

'Memurdum şimdi mülteciyim'

'Müsaade eder misiniz tek çekelim'

'Müsaade eder misiniz tek çekelim'

KPSS formalite, kimlerin işe alınacağı baştan belli

KPSS formalite, kimlerin işe alınacağı baştan belli

Yunanistan'ın en büyük mülteci kampında yangın: Ölü ve yaralılar var

Yunanistan'ın en büyük mülteci kampında yangın: Ölü ve yaralılar var
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:28:18