Uganda'da kırmızı bere takanlara 5 yıl hapis cezası

Uganda hükümeti, ünlü şarkıcılarından muhalif milletvekili Bobi Wine'nin sürekli kullandığı 'kırmızı bere'nin takılmasını yasakladı.

Ülke basınındaki haberlere göre, Uganda Ordu Sözcüsü Richard Karemire, kırmızı berenin asker üniformasına dahil edildiğini, bu yüzden kamuya yasaklandığını belirtti.





Karemire, "Kırmızı bere, Uganda Halk Savunma Kuvvetlerin (UPDF) üniformasına dahil edildi ve yönetmeliği yayımlandı. Bundan sonra kırmızı bere takan sivil, en az 5 yıl hapis cezasına çarpıtılacak" dedi.





Uganda'da 2021'de yapılacak seçimlerde başkanlık için yarışacak Wine, yasakla ilgili henüz açıklama yapmadı.



