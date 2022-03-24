Uğur Dündar adaylığını açıkladı

Yaptığı haber ve programlarla gündeme gelen gazeteci Uğur Dündar, Fenerbahe Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığına aday olduğunu duyurdu.





Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden de bir paylaşımda bulunan Dündar, "Kişilerin değil, Fenerbahçelilerin adayıyım." ifadelerini kullandı.





İşte Dündar'ın o paylaşımı:





"Ayrıştırmayı değil, birlik bütünlüğe ihtiyacımız var...





Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığına bunu gerçekleştirebilmek için aday aluyorum.





Kişilerin değil, Fenerbahçelilerin adayıyım."





