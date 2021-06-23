Samanyolu Haber /Medya / Uğur Dündar küstü: Yazmak istemiyorum /23 Haziran 2021 16:21

Uğur Dündar küstü: Yazmak istemiyorum

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in "SBK’nın kafakola aldığı gazetecilerin listesi ABD’de açılan davanın iddianamesinde yazıyor" sözlerine tepki gösteren Uğur Dündar, "İçimden yazı yazmak gelmiyor. Kendimi ne zaman toparlarım bilemiyorum" dedi.

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Gazeteci Uğur Dündar, Yılmaz Özdil'in kendisine yönelik imalı tweetlerinden sonra 'içinden yazı yazmak gelmediği'ni belirterek okuyucularına "Kendimi ne zaman toparlarım bilemiyorum. Anlayın ve bağışlayın lütfen" diye seslendi.

Kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulunan Dündar, "Hepinize sağlık dolu güzel günler dilerim. İçimden yazı yazmak gelmiyor. Kendimi ne zaman toparlarım bilemiyorum" dedi.

Dündar'ın paylaşımı şöyle:

"Değerli dostlarım günaydın. Hepinize sağlık dolu güzel günler dilerim. İçimden yazı yazmak gelmiyor. Kendimi ne zaman toparlarım bilemiyorum. Anlayın ve bağışlayın lütfen. Sevgiyle kalın."

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