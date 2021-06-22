Uğur Dündar yayına çıkmama kararı aldı

Gazeteci Gürkan Hacır, Twitter hesabından yaptığı açıklamada KRT'de yayınlanan 'Şimdiki Zaman' programına Uğur Dündar'ın rahatsızlandığından dolayı katılamayacağını duyurdu.





DÜNDAR'DAN AÇIKLAMA





Daha sonra ise Uğur Dündar'dan açıklama geldi. Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:





"Değerli dostlarım, Üzüntümden televizyona çıkacak durumda değilim. Bu akşam KRT TV'deki ŞİMDİKİ ZAMAN programına katılamayacağım için hem sizlerden hem de değerli meslektaşlarımdan özür dilerim"





NE OLMUŞTU ?





Tuncay Mollaveisoğlu’nun sunduğu Tele1'de yayınlanan Anında Manşet programında konuşan Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil birbirine girdi. Özdil, sosyal medya hesabından Artı 1 TV'yi Sezgin Baran Korkmaz'ın finanse ettiği iddiasında bulundu. Dündar, Özdil’e naklen yayında yanıt verdi.





ABD’nin talebi üzerine Avusturya’da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz’ın, “Dürüst ve güvenilir (!)” sözleri ile ima ettiği Uğur Dündar’a, ARTI 1 TV’yi kurdurduğunu öne süren Özdil paylaşımlarında “Araştırmacı gazetecilerin SBK aşına su katmak istemem ama, SBK’nın kafakola aldığı gazetecilerin listesi ABD’de açılan davanın iddianamesinde yazıyor... Kimlere televizyon kanalı kurdurdukları bile orada yazıyor! SBK’nın kafakola aldığı gazetecileri, kime hangi televizyonu kurdurduklarını biliyorum ama söylemem demedim, aksine açık açık söylüyorum, ABD’deki iddianamede yazıyor... Dürüst ve güvenilir (!) araştırmacı gazeteciler niye bu mevzudan hiç bahsetmiyor diye soruyorum?” dedi.





Yılmaz Özdil'in, Artı 1 TV'yi Sezgin Baran Korkmaz'ın finanse ettiği iddiasının ardından Uğur Dündar, naklen yayında "Yılmaz Özdil benim cenazeme gelmesin, benim için Yılmaz Özdil defteri kapanmıştır" diyerek çok sert tepki göstermişti.