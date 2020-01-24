Samanyolu Haber /Gündem / Uğur Mumcu için anma merasimi /24 Ocak 2020 14:25

Uğur Mumcu için anma merasimi

27 yıl önce bugün Ankara'da evinin önünde hunharca katledilen gazeteci Uğur Mumcu anısına farklı etkinlikler düzenlendi.

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Gazeteci Mumcu için Ankara'da düzenlenen program anıt mezar ziyaretiyle devam edecek. 

Ankara'daki evinin önündeki otomobiline konulan bombayla öldürülen gazeteci Uğur Mumcu için yapılan anma törenleri Ankara Batıkent Metro durağından yürüyüşle başladı. 

KILIÇDAROĞLU: HAİNLER ONU YOK ETMEYE ÇALIŞTI

Anma merasimine katılan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Mumcu hakkında şunları söyledi: "İnsan olmanın ötesinde unutulmaz bir kişiliktir. Bir bilim insanındır, gazetecidir, emekçidir, çalışandır. Hainler onu yok etmeye çalıştılar, fakat o düşünceleriyle yaşadı." 

Mumcu'nun evinin bulunduğu Uğur Mumcu Sokağı'nda gerçekleşen anma programıyla devam eden etkinlik Türkiye saati ile 14:30'da yapılacak anıt mezar ziyaretiyle sona erecek. 
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