Uğur Mumcu suikastının firari sanığı hakkında flaş iddia!

İfadesi alınan ve Oğuz Demir’in üvey kuzeni olduğunu belirten gazeteci Eren Demir iddiayı yalanladı. Demir, “Yolda görsem tanımam. Bilgi edinsem ilk ihbar edecek kişiyim.” dedi. Terörle Mücadele Daire Başkanlığı’nın sisteminde sorgulama yapan emniyetin, buna ilişkin raporunda Selam Tevhid terör örgütü üyesi Oğuz Demir’in adresi olarak ‘Avustralya’ yazması dikkat çekti.







DW Türkçe’den Alican Uludağ’ın haberine göre 24 Ocak 1993 tarihinde öldürülen Uğur Mumcu’nun evinin önündeki aracına bombayı koyan Cihan kod adlı Oğuz Demir, o tarihten bu yana firari olmasına karşın bir türlü yakalanamadı. Kırmızı bültenle aranan Oğuz Demir ile ilgili Ankara Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü’ne 7 Ocak 2021 tarihinde bir ihbar maili geldi. “Uğur Mumcu Suikastı” başlıklı ihbar içeriğinde, şunlar yazdı: “Uğur Mumcu suikastı faillerinden biri olan Oğuz Demir adlı şahsın İran’a kaçtığını, sonradan kimlik değiştirerek ülkemize tekrar geri döndüğünü duydum Eren Demir adlı arkadaştan. Eren Demir, Uğur Mumcu suikastı faillerinden biri olan Oğuz Demir’in kuzenidir. Oğuz Demir’in nerede olduğunu Eren Demir biliyor.”





YOLDA GÖRSEM TANIMAM





Konu hemen nöbetçi Ankara Terör Suçları Soruşturma Bürosu Savcısına iletildi. Cumhuriyet Savcısı, 12 Ocak’ta polise “İhbar metni içeriğinde ismi geçen Eren Demir isimli şahsa İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince ulaşılarak konu hakkında bilgi almasının yapılması” talimatı verdi. Savcının talimatı üzerine Eren Demir, 20 Ocak’ta İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne çağrılarak bilgisine başvuruldu. Oğuz Demir’in üvey amcası Adem Demir’in oğlu olduğunu belirten Eren Demir, “Ben üvey amcam Adem Demir ve oğlu Oğuz Demir’i henüz ilk okula dahi başlamamışken, Oğuz Demir evlenirken düğününde bulunmuştum. Bu onu ilk ve son görüşüm olmuştu. Kendileriyle aile yakınlığımız da yoktur. Oğuz Demir’i şuan yolda dahi görsem tanımam” dedi.





5 MAYIS’TAKİ DURUŞMA ERTELENDİ





Emniyet, aldığı ifadeyi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. Başsavcılık da ihbarı ve belgeleri Oğuz Demir’in yargılamasını yapan Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. 5 Mayıs’taki duruşma, Covid19 tedbirleri kapsamında ertelendi.





CİNAYETİ CEMAAT’E BAĞLAMA ÇABASI BOŞA DÜŞTÜ





Öte yandan İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Oğuz Demir ile ilgili Terörle Mücadele Daire Başkanlığı’nın bilgi havuzunda sorgulama yapı. “FETÖ/PDY havuzu”nda yapılan sorgulamada Demir ile ilgili Bank Asya, Bylock, Kanun Hükmünde Kararname’yle ihraç listelerinde herhangi bir kayda ulaşılamadığı notu düşüldü.





ADRES, AVUSTRALYA





Ancak en dikkat çeken sonuç ise adresiyle ilgili oldu. Terörle Mücadele Bilgi Sistemi (TEMBİS) Sorgulama Raporu’da yer alan bilgiye göre, ‘Açık kimlik ve adres kayıt sistemi bilgileri’ sorgulamasında Oğuz Demir’in adresi ‘Avustralya’ yazıldı. Ulasal Yargı Ağı Projesi’ndeki (UYAP) sorgulamasında ise ‘anayasal düzeni zorla değiştirmeye kalkışmak’ suçundan iki ayrı araması olduğu bilgisi çıktı. TEMBİS raporunun altında “Bu bilgilerin gizliliğine riayet edilerek, üçüncü kişi ve kurumlarla paylaşmayın” notu düşüldü.





GELECEK DURUŞMA 28 MAYIS’TA





Öte yandan, Uğur Mumcu, Bahriye Üçok, Muammer Aksoy, Ahmet Taner Kışlalı’nın öldürülmesinin de arasında bulunduğu birçok olayı kapsayan Umut Davası’nda yasa dışı Tevhid Selam Kudüs Ordusu üyesi olmaktan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan üç sanıkla ilgili Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararı vermişti. Bu nedenle dava yeniden Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlamıştı. Sanıklardan Hasan Kılıç’ın avukatı Ahmet Kılıç, davanın esasına ilişkin bazı taleplerde bulundu. Mumcu ailesinin davaya müdahil olmalarına ilişkin mahkemenin kararından geri dönmesini istedi. 19 Mart’taki duruşmada bu talepleri değerlendiren mahkeme, Mumcu ailesinin müdahilliğinin kaldırılması talebini gelecek celsede karara bağlayacağını bildirdi. MİT’e müzekkere yazılması talebine ilişkin ise herhangi bir karar verilmeyerek, duruşma 28 Mayıs’a ertelendi.