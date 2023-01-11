Samanyolu Haber /Dünya / Uğur Şahin açıkladı: Yeni bir Covid-19 aşısı geliyor /11 Ocak 2023 17:20

Uğur Şahin açıkladı: Yeni bir Covid-19 aşısı geliyor

Corona virüsü salgınına karşı Pfizer ile Comirnaty isimli bir Covid-19 aşısı geliştiren Uğur Şahin dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

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Pfizer ile birlikte corona virüsü aşısı geliştiren BioNTech’in kurucu ortaklarından Uğur Şahin açıklamalarda bulundu.

Türkiye’de de kullanılan Comirnaty isimli corona virüsü aşısını geliştiren ekipte yer alan Şahin JP Morgan’ın sağlık konulu konferansına katıldı. Şahin, semptom gösteren corona virüsüne karşı çalışmalarını sürdürdüklerini ve yeni bir aşı formülü için çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Son dönemde farklı yatırımlarda bulunan BioNTech’in kurucu ortağı ve CEO’su katıldığı etkinlikte şirketin modifiye edilmiş yeni bir Covid-19 aşısı üzerinde çalıştığını söyledi.

“AŞININ KALİTESİNİ ARTIRACAKTIR”
Uğur Şahin, “BioNTech, önceki versiyonlarda görülen spike proteininin barındıran bir aşı üzerinde çalışıyoruz. En iyi oranla bütün virüslerde T-hücresi epitoplarının yüzde 99’unu koruyoruz ve bizce bu kombinasyonu kullanmak aşının vereceği tepkiyi ve kalitesini artıracaktır” dedi.

Şirketin geleceği ile ilgili olarak da Şahin, “Bence odak noktamız sadece ağır hastalıklara karşı değil fakat belirti gösteren hastalıklara karşı da nasıl aşı geliştirebileceğimiz ve enfeksiyonları önleyebileceğimiz olacak” dedi.

Şahin, kanserle mücadele konusunda çalışmalarının ve incelemelerinin de devam ettiğini söyledi.
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