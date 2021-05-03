Samanyolu Haber /Gündem / "Uğur Şahin aşıyı maliyetine vereyim dedi, Türkiye kabul etmedi" /03 Mayıs 2021 10:23

"Uğur Şahin aşıyı maliyetine vereyim dedi, Türkiye kabul etmedi"

Türkiye’de koronavirüs aşısıyla ilgili yaşanan tartışmalara bir yenisi eklendi. İddiaya göre dünyada koronaya karşı aşıyı bulduklarını açıklayan BioNtech’in kurucusu Uğur Şahin, kar etmeden maliyet fiyatına Türkiye’ye aşı satmak istedi ancak Ankara bunu kabul etmedi.

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İddiayı gazeteci Serdar Akinan ortaya attı. Akinan, Prof. Uğur Şahin'in BioNTech aşısını Türkiye'ye kâr etmeden vermek istediğini ama Ankara'nın bunu kabul etmediğini öne sürdü. 

Akinan bu iddiasını katıldığı KRT TV’de gündeme getirdi. Sinan Akinan, konuyla ilgili şöyle dedi: 

“BioNtech ile konuşuyorlar. Uğur Şahin diyor ki: ‘Ben bu aşıyı iki ülkeye kar etmeden vereceğiz. Bir tanesi Almanya, yetiştiğim doğduğum vatandaşım olduğum ülke, diğeri de Türkiye benim anavatanım.’ 

Bununla ilgili Sağlık Bakanlığı üzerinden Ankara’da görüşmeler yapılıyor. 'Çin aşısını referans alarak biz size 9 dolardan vereceğiz’ deniliyor. Ankara bunu kabul etmiyor. Niye? Çünkü havuza para gitmeyecek. Bu büyük bir skandal. Bu iddianın bir şekilde ortaya çıkacağını düşünüyorum."
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