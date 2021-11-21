Samanyolu Haber /Sağlık / Uğur Şahin’den aşı açıklaması /21 Kasım 2021 16:56

Uğur Şahin’den aşı açıklaması

BioNTech şirketinin kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin, bundan böyle koronavirüs salgınına karşı yılda bir kez aşılanmanın gerekli korumayı sağlayabileceğini ifade etti.

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Şahin, Bild am Sonntag gazetesine verdiği röportajda, bugünlerde başlanan üçüncü aşıların koronavirüse karşı azalmakta olan koruyuculuğu yeniden yükselteceğini ve bu korumanın, daha önce yapılan çift aşıdan daha uzun süre etkili olmasını beklediğini belirtti. Şahin koronavirüs aşısının önümüzdeki dönemde, grip aşısında olduğu gibi yılda bir kez yapılmasının yeterli olabileceğini dile getirdi.

Kendi şirketi BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının koruyuculuğunun, aşı vurulduktan dört ay sonra azalmaya başladığını vurgulayan Uğur Şahin buna rağmen, kısa süre önce açıklanan klinik araştırmaların sonuçlarına göre aşının, hastalığı ağır bir biçimde geçirmeye karşı dokuz aya kadar önleyici olduğunu ifade etti.

Prof. Şahin röportajında, hatırlatma aşılarının yapılmasını da tavsiye ederek, "Booster (hatırlatma) aşısı hem aşılanan kişiyi hastalıktan çok iyi korur, hem de yeni bulaş zincirleri oluşmasını engeller" dedi. Şahin, bunun da zorlu geçmesi beklenen kış mevsiminde pandemiyle mücadeleye katkı sağlayacağını söyledi.

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