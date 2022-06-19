Samanyolu Haber /Sağlık / Uğur Şahin’den korkutan corona virüsü uyarısı /19 Haziran 2022 10:30

Uğur Şahin’den korkutan corona virüsü uyarısı

Corona virüsü salgınına karşı Comirnaty isimli aşıyı geliştiren BioNTech'in Türk kurucu ortaklarından Uğur Şahin, Financial Times'a konuştu. Şahin, corona virüsüne karşı uyarılarda bulundu.

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Dünya çapında 6 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan ve 538 milyondan fazla insana bulaşarak büyük bir korku ve paniğe sebep olan corona virüsü salgınına karşı etkili bir aşı geliştiren BioNTech'in kurucu ortaklarından Uğur Şahin, İngiltere merkezli Financial Times gazetesine önemli açıklamalarda bulundu.

Son dönemde tüm dünyada corona virüsü önlemleri kaldırılmışken, Şahin’den dikkat çeken bir uyarı geldi. BioNTech’in CEO’su, Omicron’un aşıların koruyamadığı bir alt varyantının ortaya çıkabileceği konusunda uyardı.

‘ZAMAN İLERLİYOR’ UYARISI

Şahin, ‘Zaman ilerliyor’ derken, BioNTech ve Moderna gibi hızlı mRNA teknolojisini kullanılan aşılarda bile seri üretime geçilmenin üç ayı bulabileceğini söyledi.

Sağlık otoritelerine de seslenen Şahin, “Ek klinik denemelere gerek kalmadan aşı adaptasyonunu en yeni verilere göre yapma imkanına sahip olmak faydalı olacaktır” dedi. Şahin, klinik araştırmaların bugüne kadar corona virüsü ve Omicron için yapılan çalışmalardan farklı olmayacağını çünkü sadece “spike proteinin birkaç amino asidini değiştireceklerini” sözlerine ekledi. Şahin, önlem alma konusunda ‘zamanla yarışıldığını’ vurguladı.

Şahin’in bu açıklaması, ABD Gıda ve İlaç İdaresi’nin üreticilerle, Avrupa genelinde Covid-19 hastane başvurularında artışa neden olan ve hızla yayılan BA.4 ve BA.5 alt varyantları için aşı arayışı hakkında talepte bulunduğunu söylemesinin ardından geldi. FDA’nın Biyolojik Değerlendirme ve Araştırma Merkezi direktörü Peter Marks, güçlendirici aşının baskın türe etki etmesini sağlamak için araştırmaların sürdüğünü söyledi.

Bu ay aşı üreticileri, BA.1’i hedef alan aşılarla ilgili klinik deneylerden elde edilen verileri yayınlamaya başladı. İlk veriler, Moderna’nın iki tür aşısının, baskın Omicron varyantını ele almak için önceki aşısına göre daha iyi çalıştığını ve Sanofi ve GSK’nın beta türünü hedef alan aşısının, Omicron ile mücadelede önceki adayından daha etkili olduğunu ortaya çıkardı.

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