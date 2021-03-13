Samanyolu Haber /Dünya / Uğur Şahin korkuttu: Koronavirüs en kötüsü değil /13 Mart 2021 12:24

Uğur Şahin korkuttu: Koronavirüs en kötüsü değil

Kovid-19'a karşı geliştirilen aşının mucitlerinden olan Prof. Dr. Uğur Şahin, yeni açıklamasıyla korkuttu. Koronavirüsün karşılaşılabilecek en kötü salgın olmadığını belirten Şahin, gelecekteki pandemilerin çok daha yıkıcı olabileceğini söyledi.

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Prof. Dr. Uğur Şahin, koronavirüs salgınıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Koronavirüsün dünyayı bekleyen en kötü salgın olmadığını söyleyen Şahin, gelecekte daha yıkıcı pandemilere karşı üç ay içinde aşılayacak kapasitede aşı üretmek için hazır olmak gerektiğini kaydetti.

Pandemi ilanı ilk yılını doldururken Worldometers’ın verilerine göre, koronavirüste toplam vaka sayısı 119.6 milyon, toplam can kaybı ise 2.6 milyona ulaştı. Pfizer ile yaptığı ortaklık ile onay alan ilk koronavirüs aşısını geliştiren BioNTech’in kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin, pandeminin yıl dönümünde önemli açıklamalarda bulundu. 

“ÜÇ AY İÇİNDE AŞILAMALIYIZ”

Koronavirüsün karşılaşılabilecek en kötü salgın olmadığını belirten Prof. Dr. Şahin, ABD merkezli Bloomberg’e  yaptığı açıklamada, gelecekteki pandemilerin çok daha yıkıcı olabileceğini, hazır olmanın bu noktadaki en kritik konu olduğunu vurguladı.

Dünyanın hala aşı dozlarına ulaşmayı beklediğini söyleyen Şahin, “İlaç üreticileri ve hükümetlerin amacı, aşı geliştirildikten sonra tüm dünyayı üç ay içinde aşılayabilecek bir üretim kapasitesine ulaşmak olmalıdır” dedi.

2022’DE HEDEF 3 MİLYAR DOZ

Avrupa nüfusunun yüzde 7’si, ABD nüfusunun ise yüzde 19’u en az 1 doz aşı olmuş durumda. Şahin, aşı üreticilerinin gelecek yıl tüm dünyaya yetecek dozu sağlayacağını düşünüyor.

Pfizer-BioNTech’in 2022 için koyduğu yıllık hedef 3 milyar doz olarak öne çıkıyor. Ortaklıklara açık olduğunu belirten Şahin, “Ancak sadece onlara bağlı kalamayız” diye konuştu.
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