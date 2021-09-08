Samanyolu Haber /Sağlık / Uğur Şahin'den aşı müjdesi /08 Eylül 2021 11:58

Uğur Şahin'den aşı müjdesi

Pfizer ile birlikte mRNA tabanlı koronavirüs aşısı geliştiren BioNTech'in kurucusu Uğur Şahin, yeni planları ve aşı ile birlikte Covid-19'un geleceği ile ilgili konuştu.

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BioNTech’in kurucularından Uğur Şahin, dün Almanya’da katıldığı bir etkinlikte koronavirüs aşısı ile ilgili verileri ve bilgileri paylaştı.

Sözcü'nün aktardığına göre, House of Pharma isimli kurumun etkinliğine katılan Dr. Şahin, 12 yaşın altındaki çocuklar için bir Covid-19 aşısı için çalışmaların sürdüğünü müjdeledi. Şahin, BioNTech’in geliştirdiği ve Türkiye’de de kullanılan Comirnaty aşısının çocuklar için hazırlanan bir versiyonunun ilk verilerinin bu ayın sonunda kamuya duyurulacağını açıkladı.

Dr. Şahin, "Şu an 12 yaşın altındaki çocuklar için onay alan bir Covid-19 aşısı yok. Fakat bu durum Ekim ayının sonunda değişebilir. 12 yaşın altındaki çocuklar için çalışmalar tamamlandı. Şu an verileri toparlıyoruz ve birkaç haftamız daha var" dedi.

Şahin, "BioNTech ve ABD’li partnerimiz Pfizer, verileri Eylül ayının sonunda ya da Ekim ayının ortasında denetleyici kurumlarla paylaşacak. Yetkililer genelde bu tür konularda birkaç hafta içinde geri dönüş yapıyor" dedi. Şahin, "Şu an araştırmalarımızda bir sürprizle karşılaşmadık" derken aşının bu yılın sonuna doğru kullanılabileceğinin altını çizdi.
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