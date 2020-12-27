Uğur Şahin'den Çin Aşısı Yorumu

Şahin, “Çin aşısı veya BioNTech aşısı veya başka devletin aşısı diye hiç sakınca olmasın. Şimdiye kadar gördüğüm bütün aşılar iyi etki gösteriyor ve yardım edebilir” dedi.







Şahin, geliştirdikleri aşının üretim kapasitesini arttırmayı planladıklarını ve bu süreçte diğer şirketlerle de işbirliği yapmaya açık olduklarını belirtti. Uğur Şahin, Türkiye’de bir ofis açmayı düşündüklerini de kaydetti.





Gelecek yılın sonuna kadar 1,3 milyar doz aşı dağıtmayı planladıklarını ve “normal hayata” dönebilmek için gelecek kışa kadar dünya nüfusunun yüzde 70’inin aşılanması gerektiğini söyleyen Şahin, "Gelecek yıl için Pfizer şirketiyle beraber 1 milyardan fazla doz üretmek istiyoruz. 80'den fazla ülkeye bu dozları dağıtmamız gerekiyor” dedi.





Şahin, bunun kolay bir süreç olmadığına, aşının kompleks bir şekilde yapıldığına işaret ederek, “Yine başka şirketlerle iş birliğine başlayacağız. Kapasiteyi nasıl yükseltebiliriz diye planlarımızı uygulayabilirsek Ocak veya Şubat ayında bildirebiliriz. Ben yükseltebileceğimize inanıyorum. Daha elimizde garantili bir plan yok” diye konuştu.





Ankara, BioNTech ve Pfizer ile Mart ayı sonuna kadar 4,5 milyon doz aşının Türkiye’ye teslimi için anlaşma yapmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Cuma günü açıkladığı anlaşmaya göre, ileriki süreçte de 30 milyon doza kadar aşı aynı şartlarda temin edilebilecek.



