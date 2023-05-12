Samanyolu Haber /Sağlık / Uğur Şahin'den şimdi de Pankreas kanseri aşısı: Tanesi 100 bin dolar /12 Mayıs 2023 10:25

Uğur Şahin'den şimdi de Pankreas kanseri aşısı: Tanesi 100 bin dolar

COVID-19 aşısını üreten Alman şirketi BioNTech, şimdi de adından Pankreas kanseri için geliştirdiği aşı ile söz ettiriyor. Geliştirilen yeni aşı hastaların yarısında sonuç verdi.

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COVID-19 aşısını üreten Alman şirketi BioNTech, geliştirmiş olduğu kişiselleştirilmiş bir aşı sayesinde pankreas kanserine karşı umut verici sonuçlara ulaştı. Hastaların bağışıklık sistemlerine kanser tümörlerine saldırmayı öğreten aşı, tedavi edilen 16 hastanın yarısında sonuç verdi.
New York’taki Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi’nde Dr. Vinod Balachandran liderliğindeki araştırmacılar, hastaların tümörlerini çıkardı ve örneklerini Almanya’ya gönderdi. Orada, Pfizer ile son derece başarılı bir COVID aşısı yapan BioNTech şirketindeki bilim insanları, kanser hücrelerinin yüzeyindeki belirli proteinlerin genetik yapısını analiz etti.

Tele1'deki habere göre BioNTech daha sonra bu genetik verileri kullanarak, her hastanın bağışıklık sistemine tümörlere saldırmayı öğretmek üzere tasarlanmış kişiselleştirilmiş aşılar üretti. BioNTech’in COVID aşıları gibi, kanser aşıları da RNA’ya dayanıyor. Bu durumda aşılar, hastaların hücrelerine, çıkarılan tümörlerinde bulunan aynı proteinlerden bazılarını üretme talimatını vererek, potansiyel olarak gerçek kanser hücrelerine karşı işe yarayacak bir bağışıklık tepkisini tetikledi.

“KANITLANABİLİR İLK BAŞARI”
Teksas Üniversitesi MD Anderson Kanser Merkezi’nde hastalık uzmanı olan Dr. Anirban Maitra, yaptığı açıklamalarda “Bu, pankreas kanserinde bir mRNA aşısının ilk kanıtlanabilir başarısıdır ve çalışmanın ön niteliğine rağmen ben buna başarı diyeceğim. Bu standartlara göre, yeni aşı bir kilometre taşı.” ifadelerini kullandı. Çalışmanın ölçeği sadece 16 hasta ile sınırlı olsa da sonuçlar oldukça cesaret verici.

UMUT VERİCİ BİR İŞARET
Elbette gidilmesi gereken daha uzun bir yol var. Kişiye özel mRNA aşılarda maliyet, bu tür aşıların daha geniş çapta kullanılması için büyük bir engel konumunda. Ancak uzmanlar, bilim insanlarının kişiselleştirilmiş kanser aşılarını bu kadar hızlı bir şekilde oluşturabilmeleri, kalite kontrollerini yapabilmeleri ve sunabilmelerinin umut verici bir işaret olduğunu söylüyor.

TANESİ 100 BİN DOLAR
Çalışmada görev alan şirketin kurucu ortaklarından Dr. Uğur Şahin, Aralık 2019’da çalışmanın başlangıcından bu yana BioNTech’in aşı üretim sürecini altı haftanın altına indirdiğini, nihayetinde ise kanser aşılarını dört hafta içinde üretebilmeyi hedeflediklerini söyledi. Şahin, BioNTech’in yaklaşık on yıl önce aşıları test etmeye başlamasından bu yana, üretimin bazı kısımlarını otomatikleştirerek maliyeti doz başına yaklaşık 350.000 dolardan 100.000 doların altına düşürdüğünü belirtti.
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